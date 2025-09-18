Corte de Agua en Boca del Río: ¿Por Qué No Hay Servicio Hoy 18 de Septiembre y Cuándo Regresa?

La Compañía de Agua del Municipio de Boca del Río (CAB) dio a conocer mediante un comunicado compartido en su cuenta oficial de redes sociales, que por motivos de mantenimiento se vería afectado el suministro del servicio desde las primeras horas de este jueves 18 de septiembre.

Informaron a los usuarios que debido a los trabajos de mantenimiento preventivo en las fuentes productoras de agua El Tejar I y El Tejar II, durante este jueves 18 de septiembre las plantas potabilizadoras quedarían fuera de servicio a partir de las 8 de la mañana y hasta la madrugada del viernes 19 de septiembre.

Estos trabajos causan afectación en algunas colonias del municipio boqueño presentando baja presión o falta de agua, se prevé que la normalización del servicio sea de manera gradual y ocurra durante la madrugada del día viernes 19 de septiembre.



Liberan Presa Yuribia y se restablece el servicio de agua en el sur de Veracruz

En diversas colonias de Coatzacoalcos comenzó a restablecerse el suministro de agua potable a partir de este jueves 18 de septiembre, esto luego de varios días sin servicio de agua en el sur de Veracruz.

La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Coatzacoalcos informó que el servicio del suministro de agua se normalizará en su totalidad por la tarde en la ciudad debido a que las válvulas fueron reabiertas cerca de más dos de la madrugada.

Cabe señalar que esto se logró tras la reunión en el C4 de Cosoleacaque donde autoridades de Coatzacoalcos y Tatahuicapan con sus ejidatarios, lograron llegar a acuerdos que lograron la liberación del acueducto tras más de 6 horas de diálogo.

