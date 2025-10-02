Coyote es Atropellado en Carretera de la Riviera Veracruzana en Alvarado, Veracruz

Mediante un video publicado en redes sociales Sergio González presidente de la asociación animalista Earth Mission, informó sobre un accidente en el cual un coyote fue atropellado por un vehículo en la zona de la Riviera Veracruzana, durante las primeras horas de este día.

Asegura que el animal fue atropellado derivado de la falta de pasos de fauna en esta zona del municipio de Alvarado, el cual fue localizado al rededor de las 7 de la mañana de este jueves 2 de octubre en un tramo carretero de la zona de la Riviera Veracruzana.

En las imágenes del video Sergio González comenta que este es el quinto ejemplar de coyote que rescata luego de sufrir un accidente similar en esta zona de la ciudad, siendo llevado de emergencia a una veterinaria, donde el reporte médico indica que el animal tal vez no va a resistir derivado de las lesiones que presenta. Así narró Sergio como encontró al animal.

Tuve que regresar desde Veracruz para recoger al coyote, y la camioneta que lo atropelló esta ahí parada adelante porque su fascia se rompió, estaba esperando a la aseguradora adentro en el clima, y el coyote en la carretera intentando incorporarse todo maltratado, y la persona no fue quien para ayudarlo, porqué somos tan insensibles.

