¿Cuándo Será el Festival de Cine Veracruz 2025? Fecha Exacta y Costo de los Boletos

Dentro de distintas universidades, centros culturales y plazuelas, se proyectarán alrededor de 100 películas de la conmemoración del onceavo festival mundial de cine en Veracruz, con la finalidad de acercar este arte a la ciudadanía.

Video: Miles de visitantes Disfrutan del Festival de Globos de Papel de China en Zozocolco, Veracruz

Néstor Mora, uno de los integrantes de la fundación 500 años, menciona que es importante hacer hincapié a la ciudadanía para que se involucre mucho más en el mundo del cine.

Hacer partícipe a la ciudadanía, que se involucre más en el cine; eso es algo también importante, y también a los jóvenes.

Fabrizio Prada, director del Festival Mundial de Cine, dio a conocer que principalmente en Veracruz se van a proyectar distintos tipos de películas, de las cuales serán seis secciones las que se tienen para mostrar, entre las que se destacan dos de largometrajes, ficción, documental, y cuatro de cortometraje. Son películas que llegan de los cinco continentes.

Noticia relacionada: Aumentan Casos de Depresión y Ansiedad en Temporada de Celebraciones Aseguran Expertos

¿Cuál será el costo para entrar a las proyecciones de películas por el festival del cine en Veracruz?

Así mismo, y con el fin de que se informe que el ingreso es completamente libre, es decir, que no tendrá ningún tipo de costo y que se mostrará en diferentes horarios con fechas del lunes 1 al 6 de diciembre.

Fabrizio Prada, director del Festival Mundial de Cine, mencionó que vienen algunas personas desde otros países.

Vienen algunas personas de Canadá, de Uruguay, de Argentina; ellos van a venir a presentar sus películas y, obviamente, directores mexicanos también van a venir.

Historias recomendadas:

LAVR