¿Cuándo Será el Festival de Cine Veracruz 2025? Fecha Exacta y Costo de los Boletos
Mercedes Esíndola | N+
Con motivo de la conmemoración del onceavo festival del cine en Veracruz, se realizará la proyección de alrededor de 100 películas, entre largometrajes, ficción, documentales y cortometrajes.
Dentro de distintas universidades, centros culturales y plazuelas, se proyectarán alrededor de 100 películas de la conmemoración del onceavo festival mundial de cine en Veracruz, con la finalidad de acercar este arte a la ciudadanía.
Néstor Mora, uno de los integrantes de la fundación 500 años, menciona que es importante hacer hincapié a la ciudadanía para que se involucre mucho más en el mundo del cine.
Hacer partícipe a la ciudadanía, que se involucre más en el cine; eso es algo también importante, y también a los jóvenes.
Fabrizio Prada, director del Festival Mundial de Cine, dio a conocer que principalmente en Veracruz se van a proyectar distintos tipos de películas, de las cuales serán seis secciones las que se tienen para mostrar, entre las que se destacan dos de largometrajes, ficción, documental, y cuatro de cortometraje. Son películas que llegan de los cinco continentes.
¿Cuál será el costo para entrar a las proyecciones de películas por el festival del cine en Veracruz?
Así mismo, y con el fin de que se informe que el ingreso es completamente libre, es decir, que no tendrá ningún tipo de costo y que se mostrará en diferentes horarios con fechas del lunes 1 al 6 de diciembre.
Fabrizio Prada, director del Festival Mundial de Cine, mencionó que vienen algunas personas desde otros países.
Vienen algunas personas de Canadá, de Uruguay, de Argentina; ellos van a venir a presentar sus películas y, obviamente, directores mexicanos también van a venir.
