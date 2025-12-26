Localizan Cuerpo de Adulto Mayor al Interior de Maleta Abandonada en Iglesia de Veracruz

Durante la mañana de este viernes 26 de diciembre, se reportó un hallazgo en las inmediaciones del callejón del Cristo en colonia centro del puerto de Veracruz, justo a un lado de la Iglesia Santo Cristo del Buen Viaje. Los primeros reportes indicaron que se trató de la localización de una persona sin vida al interior de una maleta.

Tras el reporte hasta el punto de los hechos se movilizaron elementos de emergencia para constatar que se trataba de una persona de la tercera edad de aproximadamente 70 años quien presuntamente se encontraba en situación de calle, y fue localizado su cuerpo al interior de la maleta.

El cuerpo fue encontrado al interior de una maleta la cal fue abandonada en el callejón antes mencionado. Se indicó que el cuerpo fue encontrado sin aparentes signos de violencia y en estado de desnutrición. Serán las autoridades de la Fiscalía Estatal quienes determinen las causas y condiciones del fallecimiento.

Hombre muere en la vía pública en la Colonia Playa Linda en Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, previo a los festejos de la Nochebuena, se informó que en la calle de Playa Roqueta de la colonia Playa Linda del norte de la ciudad de Veracruz, se registró el fallecimiento de una persona.

De acuerdo con la información obtenida, el cuerpo sin vida de un hombre quedó tirado a mitad de la calle llamada Playa Roqueta en dicha colonia. Presuntamente, el hombre habría perdido la vida por causas naturales, víctima de un infarto fulminante mientras caminaba por la zona.

Al lugar de los hechos llegó una ambulancia; sin embargo, los paramédicos informaron que ya nada se pudo hacer para salvar la vida del hombre. El cuerpo de la víctima permaneció en el sitio por poco más de una hora.

