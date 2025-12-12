Dictan Prisión Preventiva a Manuel "N" tras Presuntamente Asesinar a su Madre en Veracruz

La mañana de este viernes 12 de diciembre, se dio a conocer que Manuel Antonio “N” fue imputado como presunto responsable del delito de feminicidio cometido en agravio de su madre de nombre “Silvia”.

Fue la Fiscalía General del Estado (FGE) quien dio a conocer que continúa la investigación por el proceso penal 520/2025 tras los hechos registrados el pasado lunes 8 de diciembre en el fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, ubicado al norte de la ciudad de Veracruz.

El juez de control determinó prisión preventiva oficiosa por dos años para realizar las investigaciones correspondientes. Manuel Antonio “N” presuntamente habría asesinado a su madre el pasado 8 de diciembre en el fraccionamiento Lomas de Rio Medio 4, donde según los reportes, la agredió con un arma blanca.

Manuel "N" es detenido por presuntamente asesinar a su madre en su domicilio en Veracruz.

La mañana del pasado jueves 11 de diciembre, se registró una fuerte movilización de elementos de la Fiscalía Regional de Veracruz, en sus instalaciones ubicadas sobre la carretera Veracruz-Xalapa.

Manuel Antonio "N", de 34 años, quien es acusado de haber presuntamente asesinado a su madre Silvia Cruz el pasado lunes en su casa del fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, al norte de la ciudad de Veracruz, fue detenido en un operativo montado por las autoridades y llevado ante un juez la mañana de este jueves para que se legalizara su detención.

Fue que minutos después de las 7 de la mañana, policías ministeriales salieron con el señalado para trasladarlo a los juzgados ubicados en la Avenida Jiménez Sur para que un juez legalizara que había sido detenido en una primera audiencia.

Posteriormente, fue ingresado a las instalaciones del “Penalito”, que se encuentra en la colonia Playa Linda, al norte del municipio porteño, donde permanecerá durante su proceso legal.

Con información de Abigail Montoya y Alfredo Arellano | N+

