Dan el Último Adiós a la Excandidata Jessica Luna, Asesinada en Atoyac, Veracruz

La excandidata a la alcaldía de Yanga, Jessica Luna Aguilera, quien fuera asesinada en un ataque armado el pasado lunes 6 de octubre en la Congregación General Miguel Alemán, perteneciente a Atoyac cuando iba por su hija a la escuela; fue despedida la tarde de este miércoles 9 de octubre por familiares y amigos que la acompañaron hasta su última morada en el panteón municipal de Yanga.

Los primeros reportes indicaron que un grupo armado interceptó la unidad donde viajaba la mujer y dispararon en su contra hasta dejarla sin vida, causando que perdiera el control de su camioneta y terminara estrellada contra la barda de una escuela primaria de la zona donde ocurrió el ataque.

Fiscalía investiga el asesinato de Jessica Luna

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación a través de la Fiscalía Regional Córdoba, con motivo de los hechos suscitados donde perdió la vida la excandidata Jessica Luna. En su momento se informó sobre el actuar de policías ministeriales, en coordinación con fuerzas federales y elementos de Seguridad Pública se encuentran realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Video: Muere la Excandidata de Yanga Jessica Luna tras Ataque Armando en Atoyac Veracruz | N+

PT exigió que la muerte de su excandidata no quede impune

El Partido del Trabajo (PT) mediante un comunicado confirmó que el asesinato de la excandidata a la presidencia municipal de Yanga, Veracruz, Jessica Luna Aguilera, En dicho mensaje, pidieron a las autoridades que se realice la investigación necesaria que ayude a ubicar a los autores del ataque y se haga justicia por esta muerte.

Con información de Carlos Da Silva y Liana Zamudio | N+

FPF