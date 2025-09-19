Suspenden Clases y Queda Bajo Resguardo Primaria de Coatzacoalcos Tras Manta con Amenazas

La mañana de este viernes 19 de septiembre quedó bajo resguardo de elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN) la escuela primaria pública Francisco H. Santos de Coatzacoalcos en el sur de la entidad veracruzana derivado de un hecho violento.

Los primeros informes reportaron que durante esta mañana en el portón de acceso de la escuela, fue colocado un mensaje con amenazas las cuales presuntamente estaban dirigidas a un empresario del sector restaurantero de la zona. En días pasados uno de los negocio presuntamente de dicho empresario sufrió un ataque quedando reducido a cenizas y cual se ubica a tan solo dos cuadras de la institución educativa.

La institución educativa donde ocurrieron estos hechos se encuentra ubicada en las calles de Cuauhtémoc y María del Rivero con José Azueta en la zona de la colonia Puerto México, al poniente de la ciudad de Coatzacalcos. Es importante señalar que en los últimos meses en dicha colonia perteneciente a Coatzacocalcos, se han registrado diversos hechos delictivos.

El pasado 7 de julio del 2024 fue incendiado el restaurante Langostinos ubicado en la calle Úrsulo Galván .

fue incendiado el ubicado en la . El 28 de agosto del 2025 una cabeza de puerco con un mensaje amenazante fue dejado sobre la calle Quevedo y 20 de noviembre.

una con un fue dejado sobre la calle Quevedo y 20 de noviembre. Y durante los primeros minutos del 15 de septiembre con bombas caseras se registró el incendio en el restaurante el Popeye, ubicado en las avenidas Quevedo y 20 de noviembre.

Las autoridades ministeriales informaron que ya se encuentran investigando y realizando las diligencias correspondientes con la intención de identificar y dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables de estos hechos delictivos.

En Coatzacoalcos, durante la madrugada del pasado lunes 15 de septiembre se informó acerca del ataque contra un restaurante ubicado en la avenida Quevedo esquina con 20 de Noviembre, en la colonia Puerto México, donde el fuego consumió en su totalidad el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes, presuntamente el ataque se llevó acabo con bombas caseras. Estos derivaron en una intensa movilización de cuerpos de emergencia y policiacos, quienes arribaron al punto para sofocar las llamas y así evitar que se extendiera el fuego a los locales cercanos.

Por estos hechos no fueron personas lesionadas, pero si cuantiosas pérdidas materiales. Las autoridades no han informado acerca de detenciones relacionadas con los hechos violentos acontecidos en este restaurante.

