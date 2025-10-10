Casas Quedan Bajo el Agua en la Comunidad Acecec en Tantoyuca, Veracruz

En la congregación de Alseseca perteneciente al municipio de Tantoyuca, Veracruz, ahí las afectaciones han sido considerables luego de la lluvia que se ha registrado durante de esta madrugada en la zona norte de la entidad veracruzana tras el desbordamiento del Río Calabozo.

En algunas viviendas se reporta que el agua rebasó el metro de altura, causando severas afectaciones y perdidas para los habitantes de esta zona de Tantoyuca. Incluso algunos hogares ubicados en las zonas bajas quedaron completamente bajo el agua.

Durante la mañana se reportó que uno de los puntos clave de la congregación de Alseseca es la cancha deportiva, la cual desde las primeras horas de este viernes lució completamente inundada, los habitantes que se ubican en las zonas aledañas al campo de futbol, confirmaron que algunas casas asentadas en las zonas bajas ya han sido tapadas en su totalidad por el agua, causando perdidas materiales cuantiosas a quienes habitan esta localidad ubicada al norte la entidad.

Habitantes buscan refugio tras inundaciones en Tantoyuca

Algunas de los habitantes buscaron refugio en casas ubicadas en zonas aledañas o de mayor altura, algunos acudieron al centro de acopio y a las instalaciones de la escuela Luis Hidalgo Monroy. Así narran algunos de los damnificados como fueron sorprendidos por esta inundación durante la madrugada de este viernes.

Desde ayer el agua estaba llegando a las casas, el día ayer algunas casas ubicadas más abajo se inundaron, ahorita ya deben estar casi cubiertas en su totalidad. Aquí la gente cuando ve que el agua ya esta llegando a los solares se salen y resguardan algunas cosas, a otro ya no les dio tiempo por que andaban trabajando y fue muy repentino todo.

Comentan que desde la tarde-noche del jueves 9 de octubre algunas habitantes comenzaron con las tareas preventivas y sacaron algunos de sus muebles y algunas de sus pertenencias, con el apoyo de algunos elementos de la Ejército Mexicano que se hicieron presentes para brindar apoyo a la comunidad y algunos jóvenes de las misma localidad.

En la planta baja está a un metro o un poco más, ya llegó a la ventana. Aquí tenemos la lavadora y algunas cosas que pudimos rescatar porque se empezó a mojar todo. Aquí tenemos las cosas también de una vecina que le apoyamos a resguardas unas cosas.

