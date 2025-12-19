Desfile Navideño en Xalapa 2025: Ruta, Horarios y Calles Cerradas por Evento Luz y Unión

Autoridades de Seguridad Pública así como de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, dieron a conocer que durante este viernes 19 de octubre se estarán presentando algunos cierres a la circulación en diversos puntos de la zona centro de la ciudad capital Xalapa, con motivo de la realización del desfile.

Desde las primeras horas de este día la mayoría de las calles que comprenden el centro de la ciudad de Xalapa ya lucen envalladas, como parte de los preparativos de un evento que se tiene previsto para la tarde aproximadamente 17:30 horas de este día, esto con motivo de un desfile alusivo a la temporada navideña en Xalapa.

Se informó que estos cierres en el primer cuadro de la ciudad tendrán efecto a partir de 3 de la tarde de este viernes, esto debido a la preparación y logística requerida para la realización de un desfile llamado “Luz y Unión” el cual va a recorrer algunas de las principales vialidades de Xalapa. Se prevé que los cierres se prolonguen entre seis y siete horas, liberándose la circulación vehicular aproximadamente pasadas las 10 de la noche.

Lista de calles afectadas por desfile en Xalapa

Los cortes a la circulación señalados por las autoridades de vialidad, son los siguientes:

Calle Xalapeños Ilustres y Calles Arteaga

Calle 5 de Febrero y Calle Aldama

Cale Insurgentes y Calle Aldama

Calle Gutiérrez Zamora y Calle Juan Soto

Calle Gutiérrez Zamora y Calle Jose Ma. Mata

Calle Clavijero y Calle Benito Juárez

Calle Altamirano y Calle Clavijero

Calle Altamirano y Calle Revolución

Calle Benito Juárez y Calle Vicente Guerrero

Calle Guadalupe Victoria y Calle Altamirano

Avenida Ávila Camacho y Calle Rafael Ramírez

Avenida Ávila Camacho y Calle Sayago

Calle Ignacio de la Llave y Calle Miguel Alemán

Las autoridades informaron que se dispondrá de un operativo con elementos de tránsitos en los puntos mencionados, para que se encarguen de ayudar a agilizar el tráfico vehicular en la zona, pero el exhorto a los conductores es a utilizar vías alternas, así como conducir con precaución, esto debido a la cantidad de personas que se espera acudan a presenciar este desfile la noche de este viernes 19 de diciembre.

