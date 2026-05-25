Cae en Veracruz Premio de 7MDP del Sorteo Zodiaco 1746 de la Lotería Nacional

Este domingo 24 de mayo se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1746, esta edición tuvo un premio mayor de 7 millones de pesos.

En punto de las 8 de la noche se realizó este sorteo en el teatro de la Lotería en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signo Libra y número 9076, el cual fue dispuesto para su venta a la ciudad de Veracruz, Veracruz.

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Lista premios sorteo Lotería Nacional 1746

Los premios de reintegros son a los billetes del signo Libra y terminaciones en número 6, Felicitaciones a los afortunados ganadores.

Libra número 9076 premio de $7,000,000.00

Capricornio número 7723 premio de $1,100,000.00

Aries número 2481 premio de $1,100,000.00

Tauro premio 3644 de $176,000.00

Capricornio número 4458 premio de $176,000.00

Escorpión número 9644 premio de $88,000.00

Leo número 9196 premio de $88,000.00

Acuario número 1375 premio de $61,600.00

Escorpión número 2961 premio de $61,600.00

Leo número 4840 premio de $52,800.00

Capricornio número 4508 premio de $52,800.00



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Otra ocasión reciente que cayó el premio mayor de la Lotería Nacional en Veracruz

Fue la noche del pasado martes 19 de mayo que se efectuó el sorteo mayor de la Lotería Nacional en su edición número 4012 esta edición celebró el día del trabajador agrícola.

En aquel momento el sorteo se realizó en punto de las 8 de la noche se realizó el sorteo, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 05647, las serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Veracruz, Veracruz, la serie 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 7, 2 y 2. Felicitaciones a los afortunados ganadores.

FPF