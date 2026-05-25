Cae en Veracruz Premio de 7MDP del Sorteo Zodiaco 1746 de la Lotería Nacional

El premio mayor del sorteo zodiaco de la Lotería Nacional en su edición 1746, con un premio de 7 millones cayó en la ciudad y puerto de Veracruz,Veracruz.

Cae en Veracruz premio de 7MDP de la Lotería NacionalFoto: N+

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El premio mayor del sorteo de la Lotería Nacional en su edición 1746, con un premio de 7 millones cayó en la ciudad y puerto de Veracruz,Veracruz.

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