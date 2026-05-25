Cae en Veracruz Premio de 7MDP del Sorteo Zodiaco 1746 de la Lotería Nacional

Este domingo 24 de mayo se efectuó el sorteo zodiaco especial de la Lotería Nacional en su edición número 1746, esta edición tuvo un premio mayor de 7 millones de pesos.
En punto de las 8 de la noche se realizó este sorteo en el teatro de la Lotería en la Ciudad de México, el cual contó con un premiomayor garantizado de 7 millones de pesos en una sola serie, donde resultó ganador el signoLibra y número9076, el cual fue dispuestoparasuventa a la ciudad de Veracruz, Veracruz.
Lista premios sorteo Lotería Nacional 1746
Los premios de reintegros son a los billetes del signoLibra y terminaciones en número6, Felicitaciones a los afortunados ganadores.
Otra ocasión reciente que cayó el premio mayor de la Lotería Nacional en Veracruz
Fue la noche del pasado martes 19 de mayo que se efectuó el sorteomayor de la Lotería Nacional en su ediciónnúmero4012 esta edición celebró el día del trabajador agrícola.
En aquel momento el sorteo se realizó en punto de las 8 de la noche se realizó el sorteo, el cual contó con un premiomayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 05647, las serie número 1 fue remitida para su venta a la ciudad de Veracruz, Veracruz, la serie2 fue remitida para su venta a la ciudad de Oaxaca de Juarez, Oaxaca y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canaleselectrónicos.
Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 7, 2 y 2. Felicitaciones a los afortunados ganadores.