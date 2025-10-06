Emiten Alerta Gris en el Estado de Veracruz por Fuertes Lluvias: ¿Qué Días Lloverá?

La Secretaría de Protección Civil informó sobre las condiciones climatológicas que se contemplan para el estado de Veracruz este lunes 6 de octubre, donde se pronostica un marcado incremento en la posibilidad lluvias fuertes para los siguientes días. Se informó que para las próximas 24 a 48 horas se prevé un temporal lluvioso en gran parte del estado de Veracruz a partir del martes 7 y miércoles 8 de octubre con tendencia a extenderse hasta el próximo viernes.

Se informó que para las próximas 24 a 48 horas se pronostica poco cambio de la temperatura máxima, la cual muestra una tendencia a disminuir el día de mañana; se prevé ambiente templado a fresco por las noches y madrugadas. Además de un aumento del potencial para lluvias y tormentas eléctricas. Máximos acumulados en costas y cuencas del sur. Nieblas y neblinas eventuales.

Se tendrá viento variable se fijaría del Norte de 25 a 35 km/h con rachas mayores en zonas de tormenta. Las olas se pronostican de 0.5 a 1.0 metros cerca de las áreas de costa. En los siguiente días se prevé la interacción de una vaguada sobre el Golfo de México con un disturbio tropical sobre el Golfo de Tehuantepec, dando lugar a un aumento notable del potencial de lluvias y tormentas en todo el estado con mayor impacto entre miércoles y jueves.

Las autoridades de Protección Civil indican que de persistir el pronóstico de aumento en el potencial de lluvias, se contempla la emisión de una alerta gris, por lo cual se recomienda a la población veracruzana a mantenerse atento a las actualizaciones de pronóstico que se emitan.

PC señala a octubre un mes clave en la temporada de lluvias para Veracruz

Octubre es el mes que suele traer lluvias frecuentes y de importante acumulación para gran parte del estado debido al paso de sistemas tropicales y en algunas ocasiones, al avance de los primeros sistemas frontales, por ello es considerado como un mes con alta actividad atmosférica dentro de la temporada de lluvias.

Actualmente, se mantienen bajo vigilancia a los sistemas Octave y Priscilla, ambos se encuentran ubicados en aguas del Pacífico, también se monitorea la onda tropical No. 36 que se encuentra sobre la península de Yucatán y la persistente vaguada en el oeste-suroeste del Golfo de México.

El desarrollo de un disturbio tropical en el Golfo de Tehuantepec y la persistencia de la vaguada en el noroeste-oeste-suroeste del Golfo de México pudieran generar un temporal lluvioso en territorio veracruzano; a la par, no se descarta el arribo de un sistema frontal al mismo golfo hacia el próximo fin de semana.

La Secretaría de Protección Civil recordó que el año pasado, entre el 15 y el 22 de octubre, el estado de Veracruz se vio afectado por un temporal lluvioso, vinculado al frente frío número 4, una vaguada y la tormenta tropical Nadine; las lluvias muy fuertes a torrenciales afectaron a gran parte del estado.

Señalan que es importante activar nuestra memoria meteorológica para generar acciones que nos permitan la prevención de riesgos, ya que octubre es un mes en el que se pueden presentar fenómenos relevantes, debido a la interacción sistemas tropicales. Exhortaron a atender las recomendaciones emitidas por las fuentes oficiales y a estar pendientes de las actualizaciones del pronóstico. Esta semana se prevé notable aumento en el potencial de las lluvias a lo largo del estado veracruzano.

