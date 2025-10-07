Hombre es Encontrado sin Vida en el Municipio de Yanga, Veracruz

Durante las primeras horas de este martes siete de octubre, se reportó a las autoridades sobre el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida, quien presuntamente presentaba un disparo en la cabeza. Este hecho provocó una intensa movilización por parte de elementos policiacos, de la Fiscalía, así como de Peritos Forenses, los cuales arribaron hasta la localidad conocida como El Pochote perteneciente al municipio de Yanga, en el estado de Veracruz.

Hasta este momento se sabe que el cuerpo encontrado es de aproximadamente 23 años y se presume que podría pertenecer a un joven que fue reportado como desaparecido desde la tarde del lunes y quien viajaba en una motocicleta a la hora en que se registró su desaparición, sin embargo, esto aún no ha sido confirmado por parte de las autoridades.

Fueron elementos de la Fiscalía Regional, Policía Ministerial y Peritos Forenses, quienes se encargaron de realizar el levantamiento del cuerpo para gestionar su traslado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Taxista es atacado a disparos en Yanga y muere en el lugar de los hechos

La tarde del pasado lunes seis de octubre, el conductor de un taxi, marcado con el número económico 7, fue asesinado de múltiples disparos de arma de fuego en la comunidad de Francisco Paz, perteneciente al municipio de Yanga, en la zona centro del estado de Veracruz.

Se dio a conocer que en el lugar, se encontró una camioneta abandonada y de acuerdo con las primeras indagatorias, presuntamente era el vehículo en el que viajaban los presuntos responsables, quienes se dieron a la fuga. La camioneta fue asegurada por elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Paramédicos de SAMUV llegaron al sitio para brindarle los primeros auxilios a la víctima, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, siendo acordonada la zona por elementos policiacos para preservar la escena siguiendo el protocolo de cadena de custodia. La Fiscalía Regional de Justicia fue la encargada de tomar conocimiento de los hechos.

