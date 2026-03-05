Joven Mujer es Asesinada Presuntamente por su Pareja en Veracruz; Fue Detenido

En Las Choapas, al sur de Veracruz se informó de un hecho violento donde según las primeros indicios señalan que una joven mujer de 20 años fue asesinada presuntamente por su pareja.

Se indicó que el presunto feminicidio se registró la noche del miércoles 4 de marzo en el interior de su vivienda ubicada en la calle Juan Rodríguez Clara esquina con Lucio Blanco en la colonia Carmen Romano perteneciente al municipio de Las Choapas, al sur de la entidad veracruzana.

De acuerdo a versiones obtenidas fue la propia pareja sentimental Arturo “N” quien habría cometido el feminicidio de Erika, por lo que fue detenido por elementos de la policía ministerial.

La Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que abrió una carpeta de investigación correspondiente a los hechos, para intentar esclarecer el móvil del crimen hecho violento ocurrido al sur de la entidad veracruzana.

