¿Qué se Sabe de la Bebé que Fue Abandonada en una Caja en Veracruz?; Este es su Estado de Salud

Autoridades dieron a conocer el estado de salud de la recién nacida que fue abandonada en una caja de zapatos, en la zona rural del municpio de Las Choapas, en la zona sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con las personas a cargo de la bebé, la recién nacida presenta una mejoría en su estado de salud; sin embargo, el personal médico detectó signos de infección, por lo que la menor recibió antibióticos. Aunado a esto, se detectó que tiene hipotermia.

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También, se informó que a la bebé se le aplicaron vacunas y se le realizó el tamiz neonatal. Posteriormente, se dio a conocer que permanecerá internada hasta el próximo martes 7 de abril, bajo supervisión médica para atender lo que le fue diagnosticado.

Es de mencionar, que el hospital se mantiene en constante comunicación con autoridades del DIF para que, una vez que la niña sea dada de alta, quede bajo resguardo institucional. Hasta el momento, se desconoce la identidad de los padres de la bebé abandonada.

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¿Cómo se dio el hallazgo de la recién nacida que fue abandonada en una caja al sur de Veracruz?

El pasado 2 de abril, se dio conocer sobre el hallazgo de una recién nacida que fue abandonada en el ejido Francisco Villa en la zona rural de Las Choapas al sur de Veracruz. Se dio a conocer que estuvo, por más de diez horas en una caja de zapatos.

Según datos, fueron los habitantes de la zona quienes encontraron a la menor y dieron aviso a las autoridades correspondientes. Después del hallazgo, la bebé fue trasladada al Hospital Pedro Coronel, donde continúa bajo atención médica.

En ese momento, no se reportó ninguna persona detenida por el abandono de la menor. Mientras tanto la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Las Choapas, tomó conocimiento del caso.

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LLZH