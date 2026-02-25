Joven Estudiante es Atropellada por Autobús de Transporte Público en Veracruz

La mañana de este miércoles 25 de febrero se dio a conocer un suceso ocurrido sobre avenida Miguel Ángel de Quevedo, también conocida como Circunvalación en donde un accidente donde una joven estudiante resulto lesionada.

Al punto donde ocurrió este suceso llegó una ambulancia para brindar los primeros auxilios a la estudiante lesionada, el reporte de hechos indica que la menor de edad fue atropellada por un camión urbano del servicio de transporte público con el número económico 352 perteneciente a la ruta Vergel-Chivería.

De acuerdo a las versiones que brindaron los familiares de la estudiante presentes en el punto, señalaron que iba bajando de la unidad de transporte, aseguran que la joven y apenas estaba por terminar de bajar hacia la banqueta cuando el camión avanzó, lo que ocasionó la caída de la joven quedando debajo de la unidad.

Paramédicos atendieron a la estudiante lesionada y la trasladaron a un hospital

La joven fue atendida por paramédicos que arribaron como primeros respondientes en el lugar del accidente, pero debido a las lesiones derivadas del atropellamiento requirió ser trasladada a bordo de una ambulancia hasta un hospital para obtener atención medica especializada.

Al punto donde ocurrieron los hechos llegaron también elementos de la Policía Estatal y Naval, para tomar conocimiento y atender esta situación ocurrida sobre avenida Miguel Ángel de Quevedo o también conocida como Circunvalación en la zona norte de la ciudad y puerto de Veracruz, a la altura de la Escuela Secundaria Técnica No. Uno y un supermercado ubicado en una plaza comercia de la cercanía.

Como referencia el atropellamiento se dio a pocos metros de llegar al paso desnivel del puente circunvalación, muy cerca del Hospital de Pemex y de las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

