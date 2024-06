Estudiante Golpea con Pupitre a Compañero en la Cabeza; Podría Quedar Ciego

Hace cerca de un año y medio, José Roberto sufrió una agresión en su salón de clases, por parte de uno de sus compañeros, quien lo golpeó en la cabeza con un pupitre, causándole afectaciones en la vista y memoria a corto plazo.

Estos hechos ocurrieron el 13 de enero de 2023, en el grupo de segundo año del turno matutino de la Escuela Secundaria y de Bachilleres General Miguel Alemán González, que se encuentra ubicada en Coatzacoalcos, al sur de Veracruz.

Luz Iraís González, madre de José Roberto, señaló que las autoridades educativas no se han hecho responsables de lo sucedido, ni le han informado el nombre del alumno que cometió la agresión contra su hijo, información con la cual podría avanzar la investigación del caso.

En cambió, la directora de la institución educativa le informó a Luz que su hijo fue dado de baja del ciclo escolar debido a las faltas acumuladas.

Yo no he firmado ninguna documentación donde estoy aceptando la baja del niño ni me han entregado nada