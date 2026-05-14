Estudiante Veracruzana de Ingeniería Desarrolló un Glucómetro No Invasivo; Conoce su Historia

Medir los niveles del azúcar en un paciente con diabetes suele llegar a ser doloroso y muy costoso, por ello Valeria Lord Mendez estudiante de ingeniería electrónica del Tecnológico de Minatitlán desarrolló un glucómetro no invasivo por espectroscopia utilizando luz para analizar la composición de la sangre a través de la piel y con ello evitar punciones en los dedos.

“Es un glucómetro no invasivo esta es una alternativa para las personas que padecen diabetes, no qué forma que sea de forma no invasiva, que no se esté generando generando punciones diarias más que nada. ¿Cómo surgió esa idea y por qué decidiste hacer de ella una persona? Y como tal No tengo familiares que padezcan diabetes, pero esas ideas surgió por parte de un proyecto de la escuela. Hay algo que nosotros llamamos en innovatec entonces surge la idea de generar nuevas soluciones, ya sea para el área de la salud o para el general”. Valeria Lord Méndez Chávez - Estudiante

Video Estudiante del Sur de Veracruz Presenta Glucómetro No Invasivo | N+

Por el momento el prototipo se encuentra en fase de pruebas y validación, con resultados que han sido comparados con glucómetros comerciales y análisis clínicos, dando apenas un margen de error del 8 por ciento.

“En el centro de salud. Sí, sí, he convivido con personas diabéticas. Me ha contado lo feo que es estar generando punciones diarias. Ya hasta se sienten incómodos este o incluso, sobre todo el gasto económico que sobre que lleva ser diabético. La idea es. Comercializarlo, ponerlo a la venta más adelante. Sí, ahorita lo que tenemos estamos en el proceso de lo que es registro de de patente. Ajá no es como tal patente, es registro de utilidad”. Valeria Lord Méndez Chávez - Estudiante

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Valeria representará a Veracruz a nivel nacional pero no cuenta recursos

El proyecto fue presentado y obtuvo la acreditación para participar en la etapa nacional, por lo que pidió el apoyo de la sociedad en general para poder seguir participando , pues no cuenta con el recurso suficiente para poder costear sus gastos.

“Actualmente sí lo acabamos de presentar en INFO Matrix Veracruz Sur, el cual este ganó la acreditación al nacional que va a ser en Toluca, en Ixtlahuaca, del 26 al 30 de mayo. Y eso que estás pidiendo apoyo, sí, estoy pidiendo apoyo para poder solventar lo que son los viáticos, fichas de inscripción, Hospedaje, entre otras cosas”. Valeria Lord Méndez - Estudiante

Video Este es el Costo Económico y Psicológico de la Diabates en México | N+

El glucómetro no invasivo cuenta con un emisor y un receptor integrados, donde el usuario únicamente debe introducir el dedo para obtener la lectura en una pantalla digital, conectándose además a corriente eléctrica o batería portátil para facilitar su uso.

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