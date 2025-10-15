Estudiantes de la UV se Manifiestan por Muerte de Alumna en Inundaciones en Veracruz

La mañana de este miércoles 15 de octubre, se registró una manifestación por parte de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) en la zona estudiantil en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Video: Realizan Manifestación Estudiantil en la UV Exigen Protocolos de Emergencia

Se trata de los estudiantes de la Facultad de Derecho, quienes decidieron organizarse para alzar la voz por la compañera que perdió la vida en las inundaciones que se registraron en la zona norte del estado de Veracruz. Con pancartas y vestidos de negro para mostrar un luto, fue como se aglomeraron en la zona universitaria.

En dicha manifestación, piden que se tenga mayor control en los protocolos de atención y emergencia.

Facultad de Veterinaria de la UV se suma a manifestaciones en Veracruz

Alumnos de la facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, en su campus región Veracruz, protestaron para exigir justicia también por la estudiante fallecida en las inundaciones en el municipio de Poza Rica de Hidalgo, al norte del estado. Los estudiantes de la región Veracruz, piden la destitución del Rector.

Video: Estudiante Reclama Gobernadora Falta de Apoyo Localizar Alumnos Universidad Veracruzana Desaparecidos Poza Rica Inundaciones

¿Cómo se encuentra Poza Rica a varios días de las inundaciones?

Han pasado más de cinco días del desbordamiento del río cazones sobre Poza Rica, Veracruz y aún hay zonas inundadas. En la zona de “Las Gaviotas” aún hay agua y se aprecia el panorama de destrucción. Una de las afectadas narra lo sucedido.

No ha llegado toda la ayuda y si se necesita mucho hay muchas privadas que están estancadas como privada Guacamayas somos los últimos y estamos abandonados

En las calles de este fraccionamiento, la escena se repite, muebles y todo lo que había dentro de estas viviendas son escombros fétidos, por el agua con lodo estancada.

Cinco días y mire nada allá atrás al fondo hay gente que no puede salir por comida por que el agua llega hasta arriba de la rodilla

