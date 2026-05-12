¿Qué Pasó en las Instalaciones de la UV en Veracruz?; Evacuaron Alumnos y Personal

Después del medio día de este martes 12 de mayo en las inmediaciones de las instalaciones de la UV se reportó un incidente que originó la evacuación de los alumnos y una fuerte movilización de cuerpos de seguridad y de emergencias.

Ocurrió en el campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Veracruzana, en dichas instalaciones de la máxima casa de estudios en la entidad veracruzana, se realizó la evacuación de todos los estudiantes de tres facultades que se encontraban en ese momento debido a que en el laboratorio de la Facultad de Bioanálisis, duran te la realización de una práctica se registró un incidente en lo cual derivó que se aplicaran los protocolos y se evacuaran a los estudiantes.

A partir de ahora, bueno, se toman las clases de manera virtual. Hasta las instalaciones se desplazo personal del heróico cuerpo de bomberos, quienes se encuentran aún al interior de las instalaciones educativas, se informó que se realizan una profunda revisión para determinar si pues es seguro continuar con las actividades o existe algún riesgo para el alumnado, así como para los profesores y personal administrativo.

Se informó que fueron aproximadamente un total de 15 jóvenes, los que se encontraban al interior del laboratorio durante esta práctica, de los cuales cinco s encuentran bajo observación por parte de personal médico, trascendió que el origen de esta situación habría sido el manejo de productos químicos.

Hasta el momento la institución académica no se ha pronunciado acerca de estos hechos, se espera que en próximas horas se detalle lo acentuado, además de dar a conocer estado de salud de los estudiantes que se encontraban al interior del área donde se presentó este incidente.

Información en desarrollo…