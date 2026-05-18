Evacuan Escuela por Intoxicación en Veracruz; Dos Menores Fueron Trasladados un Hospital

La mañana de este lunes, 22 alumnos de una escuela de bachillerato y enfermería fueron evacuados tras registrarse dos casos de presunta intoxicación. La dirección de Protección Civil municipal informó que se aplicaron los protocolos preventivos al reportarse presuntos síntomas de intoxicación por inhalación.

Dos estudiantes menores de edad, requirieron atención médica y fueron trasladados a un hospital. Según se informó durante el fin de semana, el plantel fue fumigado y sería la causa de la intoxicación, por lo cual se recomendo ventilar las instalaciones y realizar las clases de manera virtual.

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