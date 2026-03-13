Evento de Norte Violento en Veracruz en Marzo 2026: ¿Cuándo Entra el Frente Frío 41?

Este viernes 13 de marzo, la Subdirección de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, emitió una alerta gris en fase de vigilancia para la entidad veracruzana. En N+ te compartimos los detalles de cuándo impactará en la región.

Video: Protección Civil Emite Alerta Gris por Frente Frío 41 Norte Fuerte Violento Estado de Veracruz

Las autoridades compartieron la alerta gris del SIATVER en fase de vigilancia, por el frente frío 41 que se aproxima a Veracruz, el cual estará impulsado por una potente masa ártica, originando un evento de norte violento, un marcado descenso de temperatura y se incrementará el potencial lluvias y tormentas.

¿Cuándo ingresará el evento de norte por el frente frío 41 en Veracruz?

De acuerdo con el pronóstico, el evento de norte se prevé que ingrese a costas veracruzanas el próximo lunes 16 de marzo, con rachas máximas de 95 a 115 km/h en las costas, y de 70 a 85 km/h en entre Xalapa-Naolinco-Misantla y valle de Perote.

Además del norte, se espera que aumenten las lluvias y tormentas aisladas, con acumulados de 5 a 20 mm y máximos de 70 a 150 mm. También, el viento del norte desarrollará oleaje elevado de 3.0 a 5.0 metros cerca de costas. Aunado a sus efectos, se espera que haya probabilidad de heladas en zonas altas por las noches y madrugadas del resto de la semana.

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Se pronostica que para el martes 17 de marzo, los efectos del evento de norte por el frente frío 41 vayan decreciendo de manera gradual.

Sin embargo, previo al evento de norte, se pronostica una Surada con rachas máximas de 50 a 65 km/h en sectores de la zona sur y de 30 a 45 km/h en la costa norte y zona de Orizaba, favoreciendo ambiente caluroso a muy caluroso el domingo 15 de marzo.

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LLZH