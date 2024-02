Fallas en el Sistema de Aduanas del País Dejan Pérdidas Millonarias

Más de tres mil tráileres con diversas mercancías dejaron de ingresar y salir del puerto de Veracruz, como consecuencia de fallas en el sistema de las aduanas, que cumplieron 48 horas sin funcionar adecuadamente, esto paralizó parcialmente el comercio exterior a través del puerto de Veracruz, los daños económicos son considerables.

La falla en las aduanas fue a nivel nacional, un total de 50 Garitas dejaron de funcionar, entre estas seis del puerto de Veracruz, esto afecta a toda la cadena de suministros.

Exactamente y no más por lo que no salió, si no también por lo que va a llegar. Las terminales no pudieron desalojar las mercancías en estos días y cuando empiezan a recibir buques nuevos, la distribución es un problema que también vamos a ver en los próximos días.