Fallece Hombre que Pedía Amputaran su Pierna en Veracruz; Familia Denuncia Presunta Negligencia

La mañana de este viernes 21 de noviembre se informó el fallecimiento del Señor Donaciano Valdés Perez a los 67 años. En entrevista al equipo de Nmás el pasado martes él mismo señaló que requería atención médica urgente, debido a un problema en su pierna el cual presentaba desde hace un par de años.

Él señaló necesitar una operación para que le fuera amputada su extremidad, sus problemas iniciaron desde finales del año 2003, derivado de los efectos directos del padecimiento de la diabetes que afectaba a su salud.

Me salieron unas heriditas que echaban agua y eso, yo iba con una doctora y me curaba y yo andaba trabajado y jugando beisbol y todo.

Pero el avance de la problemática de salud con su pierna lo llevó a tener que desplazarse para realizar sus actividades con la ayuda de una silla de ruedas durante los el último año y medio, Mencionaba sentirse desesperado por la situación ya que el mismo señor señalaba que su pie ya no contaba con vida.

En dos ocasiones Donaciano se había negado a la amputación

Su esposa la Sra. Hermilda Pio, comentó a Nmás que en dos ocasiones ya habían acudido al centro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero su esposo se había negado a ser amputado. Pero tiempo después juntos decidieron regresar una tercera ocasión.

Para este momento la mujer señala que él ya se encontraba decidido a operarse el pie. Fue entonces cuando los médicos le informaron que ya no se podría realizar la cirugía, porque él había firmado dos hojas en ocasiones anteriores, y que ya no lo podían operar. Así relata la Sra. Hermilda Pio los hechos.

En una tercera ocasión fue donde él dijo tengo que operarme porque mi pierna está totalmente pues desecha prácticamente de la rodilla hacia abajo. Es lo que él perdió, pero después de una úlcera seguía infectándose parte de su pierna y tenía muchos problemas de salud. Él tenía diabetes, era hipertenso y pues lamentablemente falleció por un infarto fulminante.

Sus familiares dijeron que la muerte podría haberse derivado de un caso de negligencia médica por parte de la institución Médica, y señalaron que hasta este momento no han decidido si procederán de forma legal en contra del IMSS. Se dio a conocer que fallecimiento del señor Donaciano Valdés Perez, se registró la noche del pasado miércoles 19 de noviembre en su propia casa al interior de su habitación, cuando se disponía a descansar al terminar un día más.

Hasta este momento familiares y amigos siguen velando los restos del Sr. Valdés en una funeraria ubicada en la zona norte de la ciudad e informaron que este mismo viernes después del medio día serían sepultados sus restos en el panteón municipal de Veracruz.

Con información de Víctor Medina y Alfredo Arellano | N+

