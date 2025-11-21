FGR Asegura Dos Mil 420 Litros de Hidrocarburos tras Operativo en Coatzacoalcos, Veracruz
Luego de un operativo realizado por elementos de la Policía Ministerial, se informó que se aseguraron al menos dos mil 420 litros de hidrocarburos, así como vehículos y un inmueble en Coatzacoalcos.
Durante la tarde de este viernes 21 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional en el estado de Veracruz, informó por medio de un boletín que se llevó a cabo un cateo en Villa Allende en Coatzacoalcos.
Se dio a conocer que en dicho operativo se realizó el aseguramiento de 24 vehículos y aproximadamente dos mil 430 litros de hidrocarburo, así como un inmueble. Se informó que la operación fue realizada por elementos de la Policía Federal Ministerial, en coordinación con peritos del Centro Federal Pericial Forense, ambos de la Agencia de Investigación Criminal.
Dichas autoridades lograron el aseguramiento del hidrocarburo, siete cubitanques, dos contenedores, 27 bidones vacíos, tres cubetas y cuatro mangueras. Los agentes federales localizaron y aseguraron tres vehículos tipo tractocamión y dos tipo Dolly.
Así mismo, se aseguraron siete de tipo caja seca, cuatro semirremolques tipo casa rodante, una motocicleta y siete unidades tipo caja seca que se encontraban calcinadas. El inmueble y lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal.
Las autoridades informaron que aún continúan con las diligencias de ley para resolver estos hechos, mientras que personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se encargó del trasiego del hidrocarburo.
