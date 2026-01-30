Fiestas de la Candelaria 2026 en Veracruz: ¿Habrá Suelta de Toros en Tlacotalpan? Actividades

Las festividades por la Candelaria están próximas a dar inicio, por lo que te compartimos las fechas exactas y horarios en los que podrás disfrutar de distintas actividades gratuitas en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz.

Será a partir del sábado 31 de enero al lunes 9 de febrero, cuando se realizarán las fiestas a la Virgen de la Candelaria 2026 en el municipio proclamado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO desde 1998, Tlacotalpan, Veracruz.

Video: Dia de la Candelaria 2026: Familia Organiza Mega Fiesta para Levantar Niño Jesus

Horarios de las actividades gratuitas por festejos de la Candelaria 2026 en Tlacotalpan

Sábado 31 de enero 2026:

Cabalgata: Puente García a las 16:00 horas

Inauguración de la exposición de los vestidos de la Virgen: Parroquia San Cristóbal a las 17:00 horas

Inauguración del XLVII encuentro nacional de conejo y versadores: Plaza Martha a las 18:0 horas

Orquesta de Salsa UV: Explanada Los Jarochos a las 20:00 horas

Grupo “Salsabor” Explanada Los Jarochos a las 22:00 horas

Domingo 1 de febrero 2026:

Orquesta Sibemol: Explanada Los Jarochos a las 18:00 horas

Junior Klan: Explanada Los Jarochos a las 22:00 horas

Mañanitas a la Virgen de la Candelaria: Santuario de la Virgen de la Candelaria 00:00 horas

Lunes 2 de febrero 2026:

Mañanitas a la Virgen “Comunidad Sonera”: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 5:00 horas

Voladores de Papantla: Bulevar Guillermo Cházaro Lagos a las 10:00 horas

Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 12:00 horas

Paseo de nuestra señora Virgen de la Candelaria: Río Papaloapan a las 16:00 horas

Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 18:00 horas

“Orquesta de Cámara de Amadeus Mary Joice Mumentey”: Explanada Los Jarochos a las 18:00 horas

Los Recoditos: Explanada Los Jarochos a las 22:00 horas

Martes 3 de febrero 2026:

Noche de gala “Encuentro de Soneros”: Teatro Netzahualcoyotótl a las 19:00 horas

Grupo “Son de Repente”: Plaza Hidalgo a las 20:00 horas

Fandango de convivencia: Andador Astilleros Junto al parque “Plaza Martha” a las 20:00 horas

Miércoles 4 de febrero 2026:

Santo Rosario, exposición del Santísimo Sacramento y Peregrinación: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 17:00 horas

Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 18:00 horas

Jueves 5 de febrero 2026:

Museo Agustín Lara: Museo de 10:00 hrs a 18:00 horas

Santo Rosario, exposición del Santísimo Sacramento y Peregrinación: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 17:00 horas

Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 18:00 horas

Viernes 6 de febrero 2026:

Ballet escuela normal “Juan Enríquez”: Plaza Hidalgo a las 19:00 horas

Ballet Folklórico de Itzcoal Stward KNDA de San Andrés Tuxtla: Plaza Hidalgo a las 20:00 horas

Sábado 7 de febrero 2026:

Cabalgata Vaquera: Puente Garcia a las 16:00 horas

Ballet de Fortín: Plaza Hidalgo a las 16:00 horas

Fandango Sabatino: Frente al santuario de la Virgen de la Candelaria a las 21:00 horas

Domingo 8 de febrero 2026:

Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 7, 9 y 10 am

Tlacotalpeñada: Esquina del toro a las 12:00 horas

Grupo “Chincualudos del Son”: Plaza Hidalgo a las 19:00 horas

Concierto Torito de Jobo: Plaza Hidalgo a las 21:00 horas

Lunes 9 de febrero 2026:

Octava de la Virgen de la Candelaria: Parque Zaragoza a las 16:00 horas

Jarochada: Santuario de la Virgen de la Candelaria a la 16:00 horas

Noticia relacionada: Mujer Teme por su Seguridad tras Denunciar que Sufría Violencia Vicaria en Veracruz

¿Cuándo será el día de la suelta de toros en Tlacotalpan, Veracruz 2026?

Como es tradición, además de las actividades culturales y conciertos que se llevan a cabo en Tlacotalpan, se realiza la suelta de toros. Esta actividad será el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 12 horas.

Historias recomendadas:

LLZH