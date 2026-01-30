Fiestas de la Candelaria 2026 en Veracruz: ¿Habrá Suelta de Toros en Tlacotalpan? Actividades
Te compartimos todos los detalles sobre las fiestas de la Candelaria 2026 que se realizarán en Veracruz, así como la cartelera de actividades y conciertos gratis en Tlacotalpan
Las festividades por la Candelaria están próximas a dar inicio, por lo que te compartimos las fechas exactas y horarios en los que podrás disfrutar de distintas actividades gratuitas en el municipio de Tlacotalpan, Veracruz.
Será a partir del sábado 31 de enero al lunes 9 de febrero, cuando se realizarán las fiestas a la Virgen de la Candelaria 2026 en el municipio proclamado como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO desde 1998, Tlacotalpan, Veracruz.
Horarios de las actividades gratuitas por festejos de la Candelaria 2026 en Tlacotalpan
Sábado 31 de enero 2026:
- Cabalgata: Puente García a las 16:00 horas
- Inauguración de la exposición de los vestidos de la Virgen: Parroquia San Cristóbal a las 17:00 horas
- Inauguración del XLVII encuentro nacional de conejo y versadores: Plaza Martha a las 18:0 horas
- Orquesta de Salsa UV: Explanada Los Jarochos a las 20:00 horas
- Grupo “Salsabor” Explanada Los Jarochos a las 22:00 horas
Domingo 1 de febrero 2026:
- Orquesta Sibemol: Explanada Los Jarochos a las 18:00 horas
- Junior Klan: Explanada Los Jarochos a las 22:00 horas
- Mañanitas a la Virgen de la Candelaria: Santuario de la Virgen de la Candelaria 00:00 horas
Lunes 2 de febrero 2026:
- Mañanitas a la Virgen “Comunidad Sonera”: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 5:00 horas
- Voladores de Papantla: Bulevar Guillermo Cházaro Lagos a las 10:00 horas
- Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 12:00 horas
- Paseo de nuestra señora Virgen de la Candelaria: Río Papaloapan a las 16:00 horas
- Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 18:00 horas
- “Orquesta de Cámara de Amadeus Mary Joice Mumentey”: Explanada Los Jarochos a las 18:00 horas
- Los Recoditos: Explanada Los Jarochos a las 22:00 horas
Martes 3 de febrero 2026:
- Noche de gala “Encuentro de Soneros”: Teatro Netzahualcoyotótl a las 19:00 horas
- Grupo “Son de Repente”: Plaza Hidalgo a las 20:00 horas
- Fandango de convivencia: Andador Astilleros Junto al parque “Plaza Martha” a las 20:00 horas
Miércoles 4 de febrero 2026:
- Santo Rosario, exposición del Santísimo Sacramento y Peregrinación: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 17:00 horas
- Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 18:00 horas
Jueves 5 de febrero 2026:
- Museo Agustín Lara: Museo de 10:00 hrs a 18:00 horas
- Santo Rosario, exposición del Santísimo Sacramento y Peregrinación: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 17:00 horas
- Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 18:00 horas
Viernes 6 de febrero 2026:
- Ballet escuela normal “Juan Enríquez”: Plaza Hidalgo a las 19:00 horas
- Ballet Folklórico de Itzcoal Stward KNDA de San Andrés Tuxtla: Plaza Hidalgo a las 20:00 horas
Sábado 7 de febrero 2026:
- Cabalgata Vaquera: Puente Garcia a las 16:00 horas
- Ballet de Fortín: Plaza Hidalgo a las 16:00 horas
- Fandango Sabatino: Frente al santuario de la Virgen de la Candelaria a las 21:00 horas
Domingo 8 de febrero 2026:
- Santa Misa: Santuario de la Virgen de la Candelaria a las 7, 9 y 10 am
- Tlacotalpeñada: Esquina del toro a las 12:00 horas
- Grupo “Chincualudos del Son”: Plaza Hidalgo a las 19:00 horas
- Concierto Torito de Jobo: Plaza Hidalgo a las 21:00 horas
Lunes 9 de febrero 2026:
- Octava de la Virgen de la Candelaria: Parque Zaragoza a las 16:00 horas
- Jarochada: Santuario de la Virgen de la Candelaria a la 16:00 horas
¿Cuándo será el día de la suelta de toros en Tlacotalpan, Veracruz 2026?
Como es tradición, además de las actividades culturales y conciertos que se llevan a cabo en Tlacotalpan, se realiza la suelta de toros. Esta actividad será el próximo domingo 1 de febrero a partir de las 12 horas.
