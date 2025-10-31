Clima Veracruz: Emiten Aviso Especial por Llegada de Frente Frío 12 y Evento de Norte Prolongado

La Secretaría de Protección Civil emitió un aviso especial para el estado de Veracruz, donde se informan las condiciones y efectos que estaría presentando la llegada del frente frío 12 podría dejar lluvias y un nuevo evento de norte en la entidad.

Se informó que a partir del próximo domingo se prevé la llegada del frente frío 12 por el estado de Veracruz. La masa de aire polar que lo impulsará podría generar un evento de Norte fuerte en costas veracruzanas.

El pronóstico indica que para los días domingo 2 y lunes 3 el paso de un nuevo frente frío12 por el estado de Veracruz, esto aumentaría una vez más la probabilidad de lluvias y tormentas. Además, su masa fría de origen polar estaría provocando un evento de norte prolongado del día domingo 2 aproximadamente hasta el martes 4 de noviembre con rachas máximas de 55 a 70 km/h en costas del estado, así como un marcado descenso en las temperaturas.

Es decir entre los días 31 de octubre y 1 de noviembre se esperan condiciones limitadas para lluvias; sin embargo, se pueden registrar algunos eventos aislados y ligeros, así como nieblas. Viento del Noreste, Este y Sureste de 20 a 35 km/h. Ambiente templado a fresco al mediodía y fresco a frío por las noches y madrugadas con probabilidad de heladas en zonas altas del estado. Oleaje de 1 a 2 metros en las costas.

Sin embargo entre los días 2 y 4 de noviembre se prevé que un nuevo frente frío estaría recorriendo la vertiente oriental y el Golfo de México. Lo que a su vez estará generando condiciones inestables, asociadas con lluvias y un posible evento de norte causando afectación en la entidad hasta el próximo 5 de noviembre.

¿Cómo estará el clima para el próximo 1 y 2 de noviembre?

Para el sábado 1 de noviembre se pronostica despejado a medio nublado con bajo potencial de lluvias y tormentas. Probables nieblas o neblinas matutinas y nocturnas en zonas bajas y por la tarde-noche en la zonas de montañas. El viento será del Este y Noreste de 20 a 35 km/h en costas. Dominando ambiente fresco a frío por la noche y madrugada con cierta probabilidad de heladas en las partes altas.

Para el domingo 2 de noviembre las autoridades en materia del clima prevén el potencial de lluvias y tormentas aumenta desde la madrugada en el norte y se generaliza en el transcurso del día. Acumulados de 5 a 20 mm con máximos de 50 a 70 mm en las partes altas de las cuencas del Tuxpan al Colipa, zonas de llanura y costa del norte, y de 30 a 50 mm en la llanura y costa del centro, sin descartar mayores.

Viento del Noroeste y Norte de 25 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en la costa. Ambiente templado a fresco al mediodía y fresco a frío por la noche a madrugada con probabilidad de heladas en partes altas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros en las proximidades de la costa.

