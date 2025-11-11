Fatal Accidente Automovilístico Deja un Muerto y un Taxi Destruido; Esto se Sabe

Durante la madrugada de este martes 11 de noviembre se generó información en la región centro del estado de Veracruz y es que cerca de las dos de la mañana se reportó un fuerte accidente sobre la carretera federal 140 muy cerca del poblado de "El Rosario" perteneciente al municipio de Rafael Lucio.

En el lugar el conductor de un automóvil de servicio público en la modalidad de taxi con número económico XL-158 falleció luego de ser impactado por otro vehículo el cual luego del fuerte choque se dio a la fuga para evitar enfrentar su responsabilidad civil en esta fuerte colisión.

Hasta el punto se dieron cita como primeros respondientes paramédicos de la Comisión Nacional de Emergencias para brindar atención a los lesionados de este choque, pero solo pudieron confirmar que el conductor de la unidad de taxi ya no contaba con signos vitales.

Durante tres horas trabajaron para liberar el cuerpo del conductor fallecido

También se hicieron presentes en el lugar de los hechos integrantes del Escuadrón Nacional de Rescate quienes por un total de tres horas desarrollaron tareas para liberar el cuerpo del conductor, el cual había quedado prensado al interior de la unidad.

Autoridades arribaron para tomar conocimiento y acordonar la zona del accidente y para recabar indicios que ayuden a dar con el paradero del otro automóvil involucrado en este siniestro y que se dio a la fuga.

Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida y que era operador de la unidad de servicio público la cual quedó destrozada en su totalidad tras el impacto. Equipos de rescate y auxilio así como elementos policíacos por más de de tres horas realizaron estas maniobras y ello causó el cierre a la circulación de esta importante vía de comunicación durante la madrugada de este día.

