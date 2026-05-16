Incendio en Basurero Clandestino de Veracruz Consume una Vivienda; Hay Cinco Colonias Afectadas

En la zona norte de la ciudad y puerto de de Veracruz se reportó un fuerte incendio durante la tarde de este sábado 16 de mayo. El cual se salió de control y afectó a varias viviendas y a sus habitantes ya que rápidamente se llenaron de humo. Ocurrió en la colonia Lomas del Ángel y su colindancia con el predio Río Medio.

Los primeros reportes señalan que se trata de un incendio en un basurero clandestino conocido como "El Hoyo" y que según datos recabados consumió al menos una vivienda asentada en la zona. Protección Civil informó que son al menos cinco colonias afectadas por este incendio.

Vecinos del lugar con cubetas trataron evitar que el fuego llegara a sus viviendas. Al lugar acudieron elementos de Bomberos de Veracruz y de Protección Civil municipal, para tomar conocimiento e iniciar con las tareas de combate y control de este siniestro. Habitantes señalan que esta situación ya es una constante y que de forma recurrente este tiradero clandestino se incendia.

Algunas mascotas tuvieron que ser rescatadas porque el fuego amenazaba con extenderse hacia la zona habitacional de este sector de la ciudad y puerto de Veracruz. Algunos árboles fueron alcanzados por las llamas y algunos otros fueron regados con agua por los habitantes para evitar sean consumidos por la llamas del fuego.

La zona norte se reportó cubierta por una densa capa de humo generada por este fuerte incendio. Se recomienda a los conductores evitar circular sobe la avenida Leonardo Pasquel y se recomienda como vía alterna la avenida Victor Sánchez Tapia en el norte de la ciudad de Veracruz.

Las viviendas de la colonia Lomas del Ángel decidieron abandonar sus cosas, y entre ellos mismo se apoyaron para retirar sus pertenencias así como los tanques de gas de sus viviendas, incluso a retirar a personas de la tercera edad y algunas mascotas que se encontraban amarradas o atrapadas en algunas viviendas.

Reportan 50% de avance en control de incendio de basurero clandestino

Según elementos de bomberos y de protección civil señalan que se seguirán trabajando al menos entre tres y cuatro horas más, ya que al corte de 16:30 horas se tenía un control del 50% del siniestro. Se dio a conocer que dos personas resultaron intoxicados, quienes fueron atendidos por paramédicos en el lugar de los hechos.

La columna de humo generada por este fuerte incendio se pudo observar a varios kilómetros de distintos puntos de la ciudad de Veracruz. Hasta el momento se desconoce si hubo viviendas afectadas por el fuego, o si hay lesionados o fallecidos por este suceso. Las autoridades serán los encargados de informar de forma detallado el saldo de este fuerte incendio.

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