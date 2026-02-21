Fuerte Olor a Amoniaco por Presunta Fuga Causa Alarma en el Sur de Veracruz; Habilitan Albergue

Tras el reporte de una presunta fuga de amoniaco en las inmediaciones de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Nanchital el cual se ubica al sur del estado de Veracruz. Ahí autoridades de Protección Civil informaron acerca de la habilitación de un albergue, el cual se encuentra en las instalaciones de la guardería Divino Niño, esto para las personas que requieran resguardarse en tanto se realizan los trabajos correspondientes.

La fuga fue notificada a Petróleos Mexicanos (PEMEX) instancia competente para la atención de este tipo de situaciones, y elementos de Protección Civil ya se encuentran en el lugar realizando labores de verificación y prevención.

Como medida preventiva, se recomienda a las y los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas en el municipio de Nanchital:

Mantener puertas y ventanas cerradas.

Evitar acercarse a la zona señalada.

Mantener la calma y atender únicamente información emitida por medios oficiales.

Es importante recordar que de manera preventiva, se habilitó un albergue temporal en la Guardería Divino Niño para quienes requieran resguardarse de los fuertes olores y las afectaciones que esta situación pueda generar.

Otra fuga de amoniaco reciente en el sur de Veracruz

Durante la noche del pasado viernes 23 de enero en el municipio de Minatitlán, se reportó una fuga de amoniaco la cual proviene de una pipa en el Interior del Complejo Petroquímico de Cosolecaque.

Unidades de seguridad, Protección Civil, Cruz Roja y Seguridad Pública se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. La avenida Instituto Tecnológico ha sido cerrada en ambos carriles, como medida preventiva.

Autoridades de Minatitlán en el sur de la entidad veracruzana, han habilitado un albergue temporal en la UBR Cualipan. Están solicitando a la población cubrir nariz y boca con toallas o trapos húmedos, mantener puertas y ventanas cerradas y atender únicamente información oficial.

