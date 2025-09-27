Fuertes Lluvias Generan Inundaciones y Encharcamientos en Colonias de Xalapa, Veracruz

Se registran intensas lluvias en la ciudad de Xalapa y la región desde la tarde de este sábado 27 de septiembre, en diversas zonas de la ciudad capital se reportan inundaciones, severos encharcamientos, incluso árboles caídos que han afectado la circulación vial en algunas puntos de Xalapa.

Lluvias causan inundaciones en diferente puntos de la ciudad de Xalapa y Banderilla la tarde este sábado. pic.twitter.com/qyB25hN198 — ViralesMex (@virales_mex) September 28, 2025

La Secretaría de Protección Civil, informó que se encuentra realizando recorridos de verificación de afectaciones a la población en diferentes sectores de la ciudad, sin que hasta el momento se hayan reportado personas lesionadas por estas condiciones climatológicas que prevalecen en la ciudad de Xalapa.

Elementos de PC Estatal trabajan en coordinación con grupos voluntarios desplegados por la ciudad, en respuesta a reportes de vialidades inundadas, árboles caídos y corrientes crecidas en arroyos.

Noticia relacionada: Fuertes Lluvias en Puebla Hoy: Corrientes e Inundaciones en Calles y Avenidas en Toda la Ciudad

Se informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se sumó a las tareas de apoyo a las familias con la activación del Plan Tajín, para efectuar acciones preventivas y de atención inmediata derivado de estas lluvias.

Por parte de las autoridades se emitieron algunas recomiendas a la ciudadanía entre ellas:

Evitar salir si no es necesario.

Si conduces y te sorprende la lluvia en una zona de riesgo, detener la circulación y buscar una zona alta

Evitar cruzar vados y corrientes superiores a los 20 centímetros de altura.

Además de reportar cualquier emergencia al 911 para su atención inmediata.

Información en desarrollo…

Historias Recomendadas:

FPF