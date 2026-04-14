Intensas Lluvias Provocan Presencia de Hidrocarburos en Arroyos de Veracruz; Esto Dice Pemex

En Poza Rica, al norte del estado de Veracruz, se dio a conocer desde la mañana del pasado lunes 13 abril que derivado de la presencia de hidrocarburos en algunos arroyos, la CAEV detuvo el bombeo de agua esto de forma preventiva.

Este martes mediante una tarjeta informativa Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que tras las intensas lluvias registradas durante la madrugada del día lunes en la zona norte del estado de Veracruz, se activó un operativo de limpieza y monitoreo para atender la presencia de residuos de aceite detectados en el arroyo “Hueleque”, en las inmediaciones de la Colonia Chapultepec y la Colonia 27 de septiembre pertenecientes a la ciudad de Poza Rica, Según datos de las autoridades esto sucedió derivado del rebosamiento de los cárcamos naturales ubicados en estas colonias.

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Otro cuerpo de agua con presencia de hidrocarburo en Veracruz

De igual forma se reportó presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua a la altura de la comunidad Benito Juárez, en el municipio de Coatzintla también al norte de la entidad veracruzana, en este caso afectando la bocatoma de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos, en el mismo municipio. En ambos casos tanto en Poza Rica y en Coatzintla Petróleos Mexicanos dio a conocer que el origen habría sido el rebosamiento de material contenido en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos - Central de Almacenamiento y Bombeo (CAB) Tajín.

Ante este incidente que alertó por el fuerte olor y presencia del hidrocarburo en los cuerpos de agua, se informó la contención, limpieza y verificación. En la zona fueron instaladas barreras oleofílicas y marinas en la bocatoma de Corralillos y en la comunidad Benito Juárez con el objetivo de evitar la dispersión de los residuos.

Además, fueron utilizados productos biodegradables en el canal de entrada de la bocatoma para eliminar los restos de aceite, y se realizaron recorridos de inspección en Palma Sola, Santa María y la desembocadura del Río Cazones, confirmando que estas áreas fueron halladas libres de contaminación. Derivado de estas labores, la CAEV restableció el bombeo de agua alrededor de las 18:15 horas de ayer, garantizando la continuidad del servicio.

Se aseguró que se mantendrá el monitoreo constante y se reforzarán las barreras en la comunidad Benito Juárez, además de continuar con la limpieza detallada en las zonas que presentan manchas, particularmente en el área de CAEV Poza Rica. También se implementará vigilancia preventiva en puntos críticos para evitar nuevos arrastres ante posibles lluvias en este punto del estado de Veracruz.

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