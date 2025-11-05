Galería: Así se Vio La Superluna o "La Luna del Castor" este Noviembre 2025 en Veracruz

Durante la noche de este miércoles cinco de noviembre, en varios puntos del mundo se pudo apreciar un fenómeno astronómico en las alturas. Se trata de un evento denominado "Superluna", el cuál, fue captado por las cámaras de N+ Veracruz. Este avistamiento muestra a nuestro satélite natural con un tamaño y un brillo muy particular.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas, cuando comenzaba a emerger el satélite natural. Foto: Javier Maldonado | N+

Por momentos, se registró la presencia de nubes espesas, sin embargo, esto no impidió disfrutar de este evento astronómico que provocó que la luna destacara con su tono rojo pálido. Según los reportes, en esta ocasión la luna se vio hasta un 14% más grande y un 30% más brillante de lo habitual.

Desde el comienzo del anohecer se pudo notar como emergía desde el orizonte hasta mantenerse luminosa sobre el mar donde las nubes poco a poco, comenzaron a cubrirla.

El satélite continuó su recorrido hasta que poco a poco, el mar mostró su reflejo. Foto: Javier Maldonado | N+

¿Qué es la "Superluna" o "Luna del Castor"?

La Superluna es un fenómeno estronómico que, según la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca del planeta Tierra. A esta condición se le conoce como "perigeo", y esto ocurre al mismo tiempo que hay una luna llena ocasionando que el satélite parezca de un mayor tamaño y por ende, de mayor brillo.

La NASA ha dado explicación acerca de este fenómeno astronómico, e indica que se debe al "perigeo". Foto: Javier Maldonado | N+

A este evento también se le conoce de manera como "Luna del Castor", este término proviene de diversas culturas, la creencia popular señala que los castores durante el mes de noviembre se mantenían particularmente activos, debido a que se encontraban preparándose construyendo diques y almacenando comida para poder pasar el invierno, y es gracias a la actividad intensa de los castores durante este mes, que la luna recibe ese nombre.

La aparición de nubes no impidió que se pudiera disfrutar de este evento, sino que le dio un toque único y particular. Foto: Javier Maldonado | N+

No es extraño que las antiguas civilizaciones tomaran este satélite natural como referencias cronológicas, es decir, para la creación de un calendario y de esta manera, seguir el año en curso, pues los mexicas y los mayas ya implementaban este tipo de conocimientos, la diferencia, es que ellos tomaban como referencia otro cuerpo celeste, dicho astro era el Sol.

