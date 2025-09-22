Grúa es Incendiada Presuntamente con Bombas Caseras en Coatzacoalcos al Sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, durante la madrugada de este lunes 22 de septiembre se registró un hecho violento, donde una grúa propiedad de una empresa privada terminó en cenizas. Ocurrió en la carretera Costera del Golfo, justo frente al distribuidor vial con dirección hacia el puente Coatzacoalcos I.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos desconocidos atacaron con bombas caseras la unidad de arrastre, lo cual generó el incendio del vehículo. Elementos de la Guardia Nacional (GN) acudieron al lugar de los hechos y acordonaron el área para evitar mayores riesgos, mientras personal de emergencias se encargaron de sofocaron las llamas.

Atacan con bombas molotov grúa en el sur del estado de Veracruz. pic.twitter.com/XBzsDRxnYF — ViralesMex (@virales_mex) September 22, 2025

Posteriormente, la unidad quedó completamente calcinada. Hasta el momento no se reportan personas lesionada derivado de este ataque. Autoridades ministeriales informaron que ya investigan los hechos para determinar el móvil de la agresión e identificar a los responsables.

Noticia relacionada: Incendian Grúas Frente a Taller en Col. América Obrera

Otro ataque contra un corralón de grúas en el sur de Veracruz

Durante la madrugada del pasado domingo 24 de agosto, 27 unidades resultaron dañadas tras un incendio provocado en el corralón de Grúas ubicado en el libramiento de Acayucan. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas derivado e este ataque.

El incendio fue reportado a través de la línea de emergencias 911, lo que movilizó a la unidad del cuerpo de Protección Civil y Bomberos de Acayucan. En el lugar un total se quemaron 21 motocicletas, tres camionetas de batea, dos camionetas cerradas y un automóvil.

Video Autoridades Catean Corralones de Grúas para Verificar su Legalidad en Xalapa | N+

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) quienes acordonaron la zona y reforzaron la vigilancia. De acuerdo con versiones preliminares, sujetos desconocidos habrían arrojado artefactos de fabricación casera, lo que originó el incendio en el área de resguardo de vehículos.

Este hecho representó el tercer ataque registrado contra este corralón de grúas. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se mantendría bajo investigación lo ocurrido, mientras tanto, el corralón quedó bajo resguardo para evitar nuevos incidentes.

Historias Recomendadas:

FPF