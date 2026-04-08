Localizan Juguarundi Muerto en Carretera de Veracruz; Habría sido Atropellado por un Vehículo

Durante este miércoles 8 de abril se dio a conocer información acerca del accidente que sufrió un ejemplar de felino silvestre conocido como “onza” o Jaguarundi. El cual fue localizado muerto a la orilla de la carretera Tejar-Mozambique a la altura de la localidad Rancho del Padre perteneciente a Medellín de Bravo.

El hallazgo fue reportado a las autoridades municipales de Protección Civil y en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, tras el alertamiento las autoridades informar que se realizó la recolección del ejemplar que presuntamente habría sido atropellado por un vehículo presumiblemente al intentar cruzar la vialidad de este tramo carretero del estado de Veracruz.

Captan en Video a un Jaguarundi en Mérida; Muy cerca de Zonas Urbanas | N+

Conforme al cumplimiento de los protocolos, se procedió al levantamiento del animal y su disposición mediante sepultura controlada en un compostero autorizado, permitiendo su geolocalización y seguimiento por parte de PROFEPA.

El Jaguarundi es una especie considera “amenazada” o en peligro de extinción en la (NOM-059-SEMARNAT) por la pérdida de su hábitat, la fragmentación y el crecimiento urbano. Algunas de las características de los Jaguarundi son:

Es un felino pequeño , de cuerpo esbelto , cabeza pequeña y orejas redondas, a menudo descrito con apariencia similar a una nutria o comadreja .

, de , y redondas, a menudo descrito con a una o . Su pelaje es uniforme (sin manchas), con variantes castaño rojizo , grisáceo o casi negro .

es (sin manchas), con , o casi . A diferencia de otros felinos, es activo durante el día.

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Otro hallazgo de animales muertos recientemente en Veracruz

En el municipio de Atoyac en la zona centro de Veracruz, se reportó el hallazgo de seis pelícanos sin vida. El hallazgo fue reportado el pasado lunes 7 de abril por habitantes de la comunidad, ya que ellos hallaron a las aves muertas en una parcela ubicada cerca de la carretera que comunica de Potrero hacia Cuitláhuac, en las Altas Montañas de Veracruz.

Video Hallan Parvada de Pelícanos Sin Vida en Atoyac, Veracruz | N+

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las posibles causas que originaron la muerte de estas aves , y cómo fue que terminaron en esa zona; si fueron colocados o si cayeron mientras volaban.

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