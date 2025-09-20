Hallan Sin Vida a José Luis García Morales, Coordinador de Seguridad Física de PEMEX, Veracruz

José Luis García Morales, quien fue reportado como desaparecido desde el pasado lunes 1 de septiembre en el municipio de Boca del Río, Veracruz, fue hallado sin vida. El también militar en retiro, cumplía cuatro meses como Coordinador de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en la subestación de Boca del Río.

Video: Ataque Armado Deja Dos Fallecidos en Cuichapa, Veracruz

Luego de permanecer desaparecido por 19 días, familiares confirmaron la localización de José Luis García Morales, quien al momento de su muerte portaba su uniforme color caqui. Se reportó que salió a bordo de un vehículo oficial de PEMEX color blanco cuando su familia perdió comunicación con él y no llegó a casa. Al día siguiente, su unidad fue encontrada en la Colonia Hidalgo, en el camino Paso de Ovejas-Tamarindo perteneciente al municipio de Puente Nacional.

Fue hasta la madrugada del pasado jueves 18 de septiembre, cuando las autoridades estatales localizaron el cuerpo sin vida de García Morales, en el tramo carretero Higuera Prieta, en los límites de Puente Nacional y Paso de Ovejas.

Noticia relacionada: Detienen a Siete Personas Durante Operativo de Cateo en Fraccionamiento de Veracruz

La muerte de José Luis García fue confirmada por su familia

García Morales se formó en el Batallón de Infantería número 63 de Emiliano Zapata, Veracruz y estudió la licenciatura en Derecho. Hasta antes de ser nombrado Coordinador de Seguridad Física de PEMEX en Boca del Río, estuvo en la subdirección de Salvaguarda Estratégica de PEMEX. También fue escolta en la Secretaría de Gobierno de Veracruz entre 2019 y 2020.

Desde su cargo como Coordinador de Seguridad Física de PEMEX, en la subestación de Boca del Río, José Luis organizaba y lideraba patrullajes terrestres para brindar seguridad en los poliductos de la paraestatal, desde la Cuenca del Papaloapan hasta el municipio de Boca del Río.

Las autoridades no han informado sobre este caso. Sin embargo, la muerte de José Luis García Morales es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Historias recomendadas:

LAVR