Pescadores Cumplen Más de un Mes Sin Poder Trabajar por Hidrocarburo en Actopan, Veracruz

Pescadores de la localidad La Mancha ubicada en el municipio de Actopan, aseguran que tienen más de un mes sin pescar por la presencia de hidrocarburo en el Golfo de México. Dieron a conocer que durante semana santa hubo 60% menos de turistas en comparación con años anteriores en estas mismas fechas. Es importante mencionar que esta zona.

En la zona de la orilla de playa se pueden percibir las trazas de hidrocarburo que siguen recalando de forma constante mediante el agua del Golfo de México hasta las costa del estado de Veracruz. La playa de la localidad La Mancha es considerada de alta afluencia turística, aunque en la temporada de semana santa se reportó que solo arribo un 40 por ciento de los visitantes que habitualmente visitan este punto del estado de Veracruz.

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