Hombre en Triciclo Muere Electrocutado por Cables de Alta Tensión Tirados en Calle de Veracruz

La mañana de este miércoles 26 de noviembre el reporte de un accidente generó la movilización de cuerpos policíacos hasta la zona de la colonia Agustín Acosta Lagunes de la ciudad de Veracruz en donde se reportaba una persona sin vida en la vía pública.

Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 20 esquina J.B. Lobos de la colonia antes mencionada, muy cerca a lo que es la colonia Los Volcanes, y también parte de lo que es El Coyol al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz

El reporte indica un hombre fallecido, quien hasta el momento permanece sin ser identificado, aunque algunos vecinos del lugar donde ocurrió el deceso señalan sí lo conocían, desconocen su nombre, pero sí lo veían pasar normalmente todos los días alrededor de las cinco o seis de la mañana con su triciclo.

Presuntamente el hombre iba circulando a bordo de su triciclo como lo hacía habitualmente, y es cuando presuntamente accidentalmente tocó un cable de alta tensión es decir un cable de electricidad, esto hecho habría sido la causa de su muerte de forma instantánea al recibir la descarga eléctrica.

Personal de CFE revisa el cableado de alta tensión en el lugar del accidente

Tras el reporte oportuno se hicieron presentes elementos policíacos para tomar conocimiento de este lamentable hecho, así como personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para realizar la revisión correspondiente del cableado del tendido eléctrico, los cuales el equipo de Nmás Veracruz pudo confirmar que se encontraban colgando alguno de ellos.

Se informó que la víctima de este lamentable hecho fue un hombre de entre 40 y 45 años de edad aproximadamente y que circulaba en un triciclo. Algunos habitantes de la calle 20 como el Sr. Germán quien dijo ubicar a la persona fallecida, ya que lo veía todos los días recorrer este punto de la ciudad de Veracruz.

Ahorita salí a dejar a mis nietos a la escuela y vi que no había paso, y me asomé, y vi que es el compa ese que me encontraba yo todas las mañanas.

En este punto de la intersección de la calle 20 con JB Lobos de la colonia Adolfo Acosta Lagunes en Veracruz permanece cerrado a la circulación derivado de las diligencias correspondientes de las autoridades para el levantamiento del cuerpo, así como de los tareas por parte de los elementos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para remediar la situación del cableado en este punto de la ciudad.

