Hombre es Hallado Muerto al Interior de un Camión de Transporte Público en Veracruz

La mañana de este jueves 29 de enero se registró un despliegue de corporaciones de seguridad en el municipio de Ixtaczoquitlán, en la región de las altas montañas de Veracruz. Esto luego de que una persona fuera encontrada sin signos vitales al interior de una unidad del transporte público.

El hallazgo de la persona fallecida ocurrió frente a la terminal conocida como La Garita, sobre la calle Norte 11, donde usuarios alertaron a las autoridades tras percatarse de que un hombre no respondía.

Al arribar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron el fallecimiento. La persona, un hombre de entre v de edad, se encontraba dentro del autobús suburbano número 23. Minutos más tarde, familiares acudieron al lugar para realizar la identificación, aunque hasta el momento no se ha revelado públicamente su identidad. Elementos de la Fiscalía tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron llevar el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Noticia relacionada: Adulto Mayor Muere a Bordo de Autobús Foráneo en Boca del Río, Veracruz

Otra persona hallada sin vida hoy 29 de enero en Xalapa, Veracruz

La mañana de este jueves se reportó el fallecimiento de un masculino de 76 años sobre la calle Jesús Reyes Heroles, de la colonia Obrero Campesina, en Xalapa. De acuerdo con los primeros reportes, se informó que el cuerpo presentaba signos de violencia al momento en que fue encontrado. Al lugar como arribaron elementos del Grupo Panteras de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes acordonaron el área.

Video Chófer de Autobús Encuentra a un Hombre Muerto en el Baño | N+

Personal de la autoridad ministerial realizó las diligencias correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se determinarán las causas precisas del fallecimiento ocurrido durante la mañana de este día en la ciudad capital.

Historias Recomendadas:

FPF