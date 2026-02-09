Detienen a Hombre Presuntamente Extranjero por Intentar Sustraer a Menor que Jugaba en Veracruz

Durante la noche del domingo 8 de febrero un suceso generó un fuerte movilización de cuerpos policíacos a la zona del malecón de Veracruz. Los primeros reportes indicaron que un hombre, presuntamente de procedencia extranjera fue detenido por intentar sustraer a una menor de edad en esta zona turística de la ciudad y puerto de Veracruz.

Tras el reporte de los hechos elementos de seguridad acudieron al punto para tomar conocimiento de los hechos, algunos testigos señalan que al lugar llegaron al menos 10 patrullas. Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron a un hotel ubicado en esta zona del malecón de Veracruz alrededor de las 10:30 de la noche para las acciones correspondientes.

Fue horas después aproximadamente a la una de la madrugada que se ejecutó la orden de aprehensión y el sujeto fue subido y trasladado en una camioneta de la fiscalía, para continuar con las diligencias correspondientes de esta detención.

Así fue el intento de sustracción de una menor de edad en Veracruz

Se informó que los hechos se dieron alrededor de las 8:30 de la noche cuado el hombre habría intentando sustraer a una niña de siete años en la zona turística de la ciudad de Veracruz. El hermano de la menor habló para Nmás y así narró lo acontecido.

Me percaté de que estaba ella jugando donde siempre juega, y al hombre este que la está tratando de convencer como de algo, le estaba platicando algo y me acerco y le digo...¿Monse qué pasa?, y ya viene llorando mi hermanita “el viejo este me quiere llevar.

Autoridades mediante redes sociales informaron acerca de la tareas puestas en marcha para brindar apoyo a la menor y a su familia. Elementos del DIF Municipal y SIPINNA Municipal de Veracruz, esto por el reporte ante un presunto intento de sustracción de menor de edad en el Malecón de Veracruz. Integrantes del Sistema para el Desarrollo Integral de la familia en Veracruz dio a conocer, que en relación con los hechos ocurridos la noche del pasado domingo 9 de febrero en el Paseo del Malecón.

En el cual un sujeto presuntamente pretendía llevar a una menor de siete años hacia un hotel, el personal de la Procuraduría Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF municipal y de SIPINNA municipal de Veracruz se trasladaron al punto para brindar apoyo, contención y resguardo a la menor y a su familia, esto en tanto la Fiscalía se encargó de efectuar las diligencias correspondientes de este tipo de hechos.

