Conductor Embiste y Mata a un Hombre en la Carretera Veracruz-Xalapa; Esto se Sabe al Momento

Durante la madrugada de este jueves 14 mayo en la carretera Veracruz-Xalapa, a la altura de la base aeronaval de Las Bajadas, en la zona donde se encuentra el semáforo y la parada de autobuses del servicio público, en este punto una persona lamentablemente perdió la vida luego de ser atropellada por un vehículo.

La víctima permanece sin ser identificada

Según los primeros informes se dio a conocer que el conductor de la unidad vehicular se encontraba presuntamente en estado inconveniente, y que conducía a exceso de velocidad. Hasta el momento la persona que perdió la vida sigue sin ser identificada, se está a la espera de que las autoridades, se brinde esta información.

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En el punto durante se mantuvo un operativo por parte de las autoridades, en el punto se hicieron presentes elementos de la Policía Estatal y Naval, quienes tomaron conocimiento de este lamentable suceso. También acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes fueron los encargados de confirmar que la persona ya no presentaba signos vitales. El incidente ocurrió sobre el carril con dirección del aeropuerto Heriberto Jara Corona hacia Cabeza Olmeca.

Atropellamiento genera cierre de la Carretera Veracruz-Xalapa

Se dio a conocer que durante la madrugada de este jueves la zona se mantuvo cerrada por más de una hora a la circulación vehicular debido estos hechos, ya que se instaló el acordonamiento correspondiente para evitar ocurriera un accidente mayor, siendo implementado el procedimiento de cadena de custodia por parte de las autoridades policiales.

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El cuerpo y la zona fue resguardada hasta que llegaron elementos periciales para que se hicieran las diligencias correspondientes y se procedió al levantamiento del cuerpo de la persona fallecida, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) La información confirmada al momento, es que se trataba de un hombre, quien al cruzar este tramo carretero fue atropellado y perdió la vida, sin más detalles al momento.

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