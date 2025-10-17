Hombre Muere Electrocutado al Recibir Descarga Eléctrica Mientras Trabajaba en Huatusco

Durante la mañana de este viernes 17 de octubre, en las inmediaciones de la colonia Progreso, se informó acerca sobre un joven que perdió la vida al recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos en una construcción ubicada a la altura de la calle 12 de la ciudad de Huatusco en la zona centro del estado.

De acuerdo con los primeros reportes el joven se encontraba laborando cuando de manera accidental, entró en contacto con cables de alta tensión, lo que presuntamente le habría provocado la muerte tras recibir una descarga eléctrica fulminante.

Autoridades acordonaron la zona luego del deceso del joven tras recibir la descarga eléctrica. Foto: X | @virales_mex

Los indican que las personas que se encontraban cerca del lugar intentaron auxiliar a la víctima, pero lamentablemente cuando llegaron los grupos de auxilio para brindarle atención médica, solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. De los hechos tomó conocimiento la Fiscalía Regional de Huatusco. Y después se procedió a ordenar el levantamiento del cuerpo para ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

Mujer muere tras ser atropellada por camión de servicio público en Veracruz

Una mujer identificada como Gloria Romina de aproximadamente 20 años, murió después de ser atropellada por el conductor de un camión de transporte urbano la mañana de del pasado jueves 16 de octubre. El accidente ocurrió cuando circulaba sobre testigos Miguel Alemán con la calle Alcocer de la colonia centro del municipio de Veracruz, cuando la embistió sin darse cuenta de que la joven en ese momento atravesaba la vialidad.

De acuerdo con el chofer, quien solo se limitó a decir que él cruzó el semáforo en verde, no se dio cuenta que ella cruzaba en ese momento, por lo que se da la tragedia. Otros testigos mencionaron que la víctima, cruzó la avenida sin precaución y usando audífonos, por lo que en ningún momento escuchó cuando le dijeron que no caminara en ese momento.

Paramédicos de la cruz roja llegaron para atenderla cuando aún tenía signos vitales, sin embargo, a pesar de los esfuerzos ya no se puedo hacer nada y perdió la vida. Elementos policíacos acordonaron la zona, obstruyendo la circulación con dirección de sur a norte por más de una hora. Más tarde, periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Con información de Carlos Da Silva y Monica Ricardez | N+

