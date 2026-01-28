Hombre se Desvanece y Muere en Plena Vía Pública en Medellín de Bravo, Veracruz

Por segundo día consecutivo se registró un fallecimiento más de un hombre en vía pública. Ahora fue en un fraccionamiento del municipio de Medellín de Bravo durante la mañana de este miércoles.

Fue sobre la avenida Medellín en una zona comercial, donde la persona de entre 45 y 50 años se empezó a sentir mal, se desvaneció, y quedó sobre el pavimento. De inmediato quienes se dieron cuenta, llamaron a la línea de emergencias 911 para que cuerpos de auxilio le atendieran, arribando paramédicos de Protección Civil de Medellín, quienes confirmaron ya no tenía signos vitales.

Elementos de la Policía Estatal acordonaron el punto para delimitar el área mientras se hacían las diligencias correspondientes. Más tarde, periciales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para que fuera trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) en Boca del Río.

Otra muerte reciente en la vía pública en Veracruz

Sergio Mejía Contreras de 59 años, murió la mañana del martes 27 de enero mientras trabajaba a bordo de su triciclo en la colonia Adolfo Ruiz Cortines de la ciudad de Veracruz, presuntamente por un infarto.

El lamentable hecho se dio sobre la calle sur 6 con Hermenegildo Galeana de dicha zona habitacional cuando realizaba sus labores diarias, y al salir de la casa de su hermano, señaló que le dolía el pecho y no se sentía bien. Su familiar al saber ello, le dio dinero para que volviera a su casa y creyó había tomado su camino.

Sin embargo, al salir de su vivienda se da cuenta que hay un hombre tirado sobre la calle, para descubrir que se trataba de su hermano Sergio, quien, a pesar de recibir primeros auxilios, no pudo hacer más y falleció.

Paramédicos al atender, lograron confirmar que no tenía signos vitales, por lo que Policías Estatales y navales acordonaron la zona a la espera de periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

