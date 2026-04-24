Incendio Consume Vivienda en Nogales, Veracruz; Tres Personas Murieron al Interior del Inmueble

Durante la madrugada de este viernes 24 de abril, se registró el incendio de un inmueble en la colonia Aquiles Serdán en el municipio de Nogales en la zona centro de Veracruz. Según los primeros reportes se indicó como saldo de este hecho fueron tres personas que perdieron la vida, además de daños materiales cuantiosos en el inmueble consumido por el fuego.

El suceso generó alarma entre los habitantes de la zona, al lugar se trasladaron diversas corporaciones de emergencias y auxilio. Las causas que originaron esta conflagración son aún desconocidas, pero el fuego consumió gran parte de la vivienda.

Video Hombre Muere Quemado Tras Incendiarse su Vivienda en Nogales, Veracruz | N+

Entre los primeros respondientes se presentaron grupos de rescate y de Protección Civil llegaron para realizar las tareas de combate, control, sofocamiento y enfriamiento del inmueble en llamas, para evitar que estas se propagaran a las viviendas aledañas.

“Estamos en Francisco I. Madero número 49 de la colonia Aquiles Serdán de Nogales, a las 5:48 me alertó el C4, 911 de un incendio de primera mano le avisé a protección civil de Nogales, que viniera a verificar cuando ello identificaron ya la casa, avisaron que veníamos de apoyo, cuando llegamos ya estaban trabajando ellos y los bomberos metropolitanos”. Roberto Juárez Chimal - Comandante de bomberos regionales de las Altas Montañas.

Cuerpos de bomberos acudieron a sofocar el fuego

En coordinación cuerpos de bomberos de la zona y Protección Civil del municipio de Nogales sofocaron las llamas, al interior integrantes de una familia perdieron la vida, los mismo vecinos refieren que al interior vivían 3 personas que no lograron sobrevivir. Las causas no han sido esclarecidas hasta este momento. Se hacen recomendaciones preventivas.

“De entrada en las casas que tiene patios y que luego queman sus hierbas, tengan mucha precaución por esta zona corre mucho viento aunque no haya suradas, tener mucha recomendación con las instalaciones de gas, desgraciadamente mucha gente está acostumbrada a las instalaciones con tuberías de plástico, eso no es recomendable, no está autorizado”. Roberto Juárez Chimal - Comandante de bomberos regionales de las Altas Montañas.

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Como saldo de este fuerte incendio registrado en la colonia Aquiles Serdán en el municipio de Nogales, se reportaron tres personas sin vida al interior de la vivienda, la cual sigue en calidad de desconocida hasta este momento. Al punto se trasladaron elementos de la Fiscalía del Distrito XV con sede en la ciudad Orizaba quienes tomaron conocimiento de los hechos y fueron los encargados de efectuar las diligencias correspondientes de este tipo de hechos.

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