Hombre Muere al Caer del Tren; Ocurrió en Nogales en la Zona Centro de Veracruz

Durante este miércoles 26 de noviembre se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia, los primeros reportes indicaron que un hombre falleció luego de sufrir un accidente en un tren en la ciudad de Nogales, en la zona centro del estado de Veracruz.

Se informó que los hechos ocurrieron en la avenida Revolución ubicada en la colonia Libertad del municipio antes mencionado. Tras el reporte del incidente paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y a bordo de la ambulancia de Cruz Roja falleció el hombre.

La zona del accidente fue acordonada por elementos de la Fiscalía Regional del Distrito XV con sede en Orizaba, ademas de peritos de la unidad de Servicios Periciales, quienes realizaron las labores correspondientes y ordenaron el levantamiento del cuerpo de la víctima. El hombre vestía pantalón de mezclilla azul y camisa azul turquesa, y permanecía recostado sobre las vías al momento de la llegada de los cuerpos de emergencia, hasta el momento la persona no ha sido identificada.

Otra muerte trágica ocurrida hoy en Veracruz

Durante las primeras horas de este miércoles 26 de noviembre ocurrió un accidente el cual originó la movilización de cuerpos policíacos hasta la zona de la colonia Agustín Acosta Lagunes de la ciudad de Veracruz en donde se reportaba una persona sin vida en la vía pública.

Los hechos ocurrieron exactamente en la calle 20 esquina J.B. Lobos de la colonia antes mencionada, muy cerca a lo que es la colonia Los Volcanes, y también parte de lo que es El Coyol al poniente de la ciudad y puerto de Veracruz.

Se informó que la víctima de este lamentable hecho fue un hombre de entre 40 y 45 años de edad aproximadamente y que circulaba en un triciclo. Algunos habitantes de la calle 20 dijeron ubicar a la persona fallecida, ya que lo veían todos los días recorrer este punto de la ciudad de Veracruz con su triciclo.

