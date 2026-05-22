Ataque Armado en Bar de Veracruz Deja Saldo de un Muerto y un Lesionado; Autoridades Investigan

En Coatzacoalcos, un hombre fue asesinado a balazos y otro más resultó lesionado, durante un ataque armado registrado la noche del jueves 21 de mayo al interior de un bar ubicado en la colonia Francisco Villa.

Según el reporte de hechos, el ataque ocurrió al interior de un video Bar ubicado sobre la calle Juan Osorio López casi esquina con Náhuatl.

La víctima se encontraba acompañado de otra persona, cuando arribaron sujetos armados que abrieron fuego en repetidas ocasiones en su contra y durante el ataque, su acompañante también resultó herido por impactos de arma de fuego.

Fue auxiliado por personal de Protección Civil, quienes lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica. Elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Policía Ministerial, Policía Naval y Guardia Nacional, se hicieron presentes en las instalaciones del bar y se encargaron de acordonar el área y resguardarla.

También recabaron los indicios balísticos en el lugar de los hechos, ademas de efectuar las diligencias correspondientes para lograr esclareces este hecho violento, e intentar dar con el paradero de el o los agresores quienes tras realizar el ataque huyeron con rumbo desconocido.

Es de mencionar que con este hecho violento, suman ya 22 personas asesinadas en lo que va del 2026 en la ciudad de Coatzacoalcos en el sur de la entidad veracruzana.

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