Hombre es Atacado a Disparos y Sobrevive en Veracruz; Autoridades Investigan

Durante la noche del pasado miércoles 11 de febrero en Villa Allende, Coatzacoalcos se registró una intensa movilización policíaca en calles de la colonia Miramar, luego de que se registrara un ataque armado que dejó como saldo una persona herida.

Al lugar de los hechos como primeros respondientes acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal, Secretaría de Marina y Guardia Nacional para tomar conocimiento de este ataque armado.

El hecho de violencia ocurrió al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Cuauhtémoc entre Juan Osorio López y Valladolid. Ahí algunos testigos señalaron haber percibido varias detonaciones de arma de fuego.

El lesionado fue trasladado por sus propios familiares a un hospital para que recibiera atención médica especializada, y fuera estabilizado luego de que los sujetos desconocidos accionaran sus armas en repetidas ocasiones en su contra.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima de este ataque directo, así como las causas que originaron la agresión. En el lugar y zonas aledañas se montó un fuerte operativo de seguridad para intentar dar con el paradero y lograr la detención de los agresores quienes huyeron con rumbo desconocido luego de cometer el ataque. Hasta esta mañana no se tiene reporte de personas detenidas vinculadas a este hecho violento.

Las autoridades informaron acerca de las que las averiguaciones por este ataque violento se mantiene en curso.

Información en desarrollo…

FPF