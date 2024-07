Cancelan Cirugías y Quimioterapias por Falta de Clima en Hospital Infantil de Veracruz

Por la falta de aire acondicionado en el Hospital Infantil de Veracruz se han pospuesto intervenciones quirúrgicas y quimioterapias, afectando el tratamiento de los menores, así lo señalaron los familiares de pacientes del área de oncología.

Mi hijo hoy tenía que ingresar para una quimio de internamiento y no hay debido a la falta del clima y que no podía, hay casos de fiebre, imagínese que no se pone la quimio y tiene que ser diaria por sus venas