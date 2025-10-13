Incendian Tractocamiones con Presuntas Bombas Caseras en Acayucan, al Sur de Veracruz

En Acayucan, municipio localizado al sur del estado de Veracruz, se reportó durante la madrugada de este lunes 13 de octubre que se incendiaron dos tractocamiones de transportes se informó que en el lugar sujetos desconocidos arrojaron bombas de fabricación casera. Fueron dos los tractocamiones dedicados al transporte de material para la construcción los incendiados.

Video: Se Registra Movilización Policiaca por Presunta Amenaza de Bomba en Edificio de Veracruz

Los hechos anteriormente descritos se registraron en el área de taller de la empresa, ubicada sobre la carretera Costera del Golfo, en el entronque con la Transístmica, dentro de la colonia Miguel Alemán. Minutos después, arribaron al lugar acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Acayucan y Oluta, quienes lograron controlar el incendio.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas que hayan resultado lesionados, mientras que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), informó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente por estos hechos registrados en el municipio de Acayucan, al sur del estado de Veracruz.

Noticia relacionada: Denuncian Falta de Ambulancias y Personal Médico en Hospital de Coatzacoalcos

Vivienda en Coatzacoalcos es atacada con una presunta bomba casera

Una intensa movilización policiaca se registró la noche del pasado miércoles 8 de octubre en la colonia Benito Juárez Norte, luego de que sujetos desconocidos presuntamente lanzaran una bomba de fabricación casera, en contra de un domicilio particular.

Vecinos de la calle Linda Vista, entre Román Marín y Flores Magón, reportaron el hecho de violencia, se alertó a las autoridades tras escuchar un estruendo y observar llamas frente a una vivienda, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Elementos de la Policía Estatal, llegaron al lugar de los hechos y procedieron a realizar el acordonamiento de la zona para iniciar las diligencias correspondientes. No se reportaron personas lesionadas, y hasta el momento, no se ha identificado a los responsables del presunto ataque.

Historias recomendadas:

LAVR