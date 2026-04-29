Fuego Consume Tráiler Tipo Nodriza en Veracruz; Transportaba Seis Unidades Nuevas

Durante la noche del pasado martes 28 de abril, se registró el cierre parcial de la circulación en la autopista Puebla - Orizaba, a la altura del km 244, cerca del trébol de Maltrata, debido al incendio de un tráiler tipo nodriza cargado con seis unidades nuevas.

Estos hechos provocaron movilización de grupos de emergencia y auxilio, ademas del cierre parcial de la circulación en el carril con dirección hacia el puerto de Veracruz, generando caos vial en este tramo carretero de la zona centro del estado de Veracruz

Bomberos regionales de las altas montañas llegaron para trabajar en controlar las llamas que consumieron rápidamente el vehículo. En coordinación con protección civil de Maltrata, controlaron el incendio. Paramédicos de Caminos y Puentes Federales verificaron que no hubo lesionados.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) división carreteras se hicieron presentes en el lugar del siniestro para tomar conocimiento de los hechos. Es de mencionar que la circulación vehicular este punto de la autopista Puebla-Orizaba se reanudó poco a poco durante la madrugada de este miércoles 29 de abril, según los reportes de Caminos y Puentes Federales.

Información en desarrollo...

Historias Recomendadas:

FPF