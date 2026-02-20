Fuerte Incendio Reduce a Cenizas Vulcanizadora en Veracruz; Se Investigan las Causas del Fuego

La noche del pasado jueves 19 de febrero, se reportó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio, esto tras el reporte de un fuerte incendio que se prolongó hasta la madrugada de hoy viernes. Los primeros reportes señalan, que el incendio tuvo lugar al interior de las instalaciones de una vulcanizadora ubicada sobre la carretera estatal Córdoba–Paso del Macho, a la altura de la comunidad de Río Seco, en la desviación hacia Potrero.

Se dio a conocer que aún son desconocidos los motivos que originaron la conflagración pero que ya se encuentran bajo investigación. Este hecho generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia, causando momentos de tensión entre los habitantes de la zona, esto por la posibilidad de que se extendiera a las construcciones aledañas.

Hasta el momento no se cuenta con reporte alguno de personas lesionadas, lo que si se informó fue acerca de los daños cuantiosos registrados en el establecimiento siniestrado tras el fuerte incendio en el establecimiento comercial.

Intervención de bomberos evitó que el fuego alcanzara una gasera cercana

Al lugar acudieron para tomar conocimiento y combatir el fuego elementos de protección civil municipal de Amatlán y Córdoba, los Bomberos de Amatlán y la guardia femenil de Bomberos de Córdoba, además grupos de auxilio y Bomberos y Paramédicos Regionales de las Altas Montañas.

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de emergencias y auxilio, fue que se logró evitar que el fuego se propagara hacia las instalaciones de una gasera que se encuentra establecida en la cercanía.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan para esclarecer el motivo que desencadenó el fuerte incendio que consumió las instalaciones de esta vulcanizadora en la región centro de la entidad veracruzana.

